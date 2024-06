Milák Kristóf és Kós Hubert Eb-döntős párharca szoros versenyt hozott

A magyar medencés úszás két legutóbbi világbajnoka, és csütörtökön közös Európa-bajnoki fináléban szerepelt Belgrádban, méghozzá 100 pillangón, azaz Milák terepén, hiszen ő a legutóbb vb-n, amelyen részt vett, a 2022-es budapesti világbajnokságon aranyérmes lett a számban. Az elődöntőben azonban Kós Hubert úszta a legjobb időt, Milák mellette, a hármas pályán úszott a döntőben.

Kós Hubert is megszerezte első egyéni érmét az Eb-n (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Milák Kristóf és Kós Hubert is úszott egyet délelőtt is Belgrádban, eltérő eredménnyel: Milák az 50 pillangó után 200 gyorson sem jutott be az Eb-elődöntőbe, Kósnak viszont ugyanez simán összejött 50 háton.

Milák Kristóf és Kós Hubert szoros csatája

A döntőben a surranópályán a német Armbruster kezdett legerősebben, 50-nél mögötte Milák, Kós volt a sorrend.

A német nem bírta végig a tempót, Milák viszont megőrizte az előnyét honfitársa előtt. Milák Kristóf visszatérése óta az első érmét, rögtön aranyat szerzett 100 pillangón, 50,82 másodperces idővel. Ha csak az Eb-eredményeket nézzük, fel se tűnik az úszó kihagyása: 2020 és 2022 után harmadszor is ő nyerte a 100 pillangót.

Kós Hubert két váltóban szerzett érem után 50,96-tal szintén az első egyéni dobogós helyét érte el a belgrádi Európa-bajnokságon. Fél órával később Kós már újra úszott, 50 háton a nyolcadik idővel jutott be a pénteki döntőbe.

Az 50 hát döntőjében Jászó Ádám is érdekelt lesz, ő a hatodik legjobb időt úszta az elődöntőkben. Jászónak a délelőtti program nem sikerült ilyen jól, ő ugrott túl korán medencébe a váltásnál, emiatt zárták ki az előfutamból a férfi 4×100-as váltónkat.

Szintén döntőt úszhat pénteken Békési Eszter (200 mell), valamint és Jack Vivien (1500 gyors).

Ábrahám Minna: Eb-ezüst és olimpiai szint

Milák és Kós mellett még egy érmesünk volt csütörtökön: Ábrahám Minna a 200 gyors döntőjében másodikként ért célba, ráadásul sikerült megúsznia az olimpiai szintidőt is.

Női 50 háton Komoróczy Lora negyedik helyen zárta az Eb-t.