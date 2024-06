Milák Kristóf: itt az új esély a párizsi olimpiára

Hat úszódöntőt rendeztek kedden a belgrádi vizes Európa-bajnokságon, s ezek közül ötben volt magyar érdekeltség. Tovább bővült az éremtermés, Késely Ajna arany-, Molnár Dóra ezüst-, Szabó-Feltóthy Eszter, Pádár Nikolett és a 4×100-as mix vegyes váltó bronzérmet szerzett. A királyszám, a 100 méteres gyorsúszás elődöntőjében Németh Nándor és ugrott medencébe.

Molnár Dóra folytatta a magyar ezüstérmek sorát a belgrádi vizes Eb-n (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Hasonló fináléval kezdődött a kedd délutáni program, mint amilyen az Eb első medencés úszódöntője volt. Női 200 méteres hátúszásban is a két középső pályán úsztak a magyarok, s végül az ezüst- és a bronzérmet szerezték meg. Molnár Dóra 150-nél elsőnek fordult, de a portugál Camila Rebelo lehajrázta, Molnárnak így a második hely, valamint új egyéni rekord jutott, harmadikként Szabó-Feltóthy Eszter ért célba.

– Az beszéltük meg, hogy próbáljam kicsit lassabban kezdeni a döntőt, de aztán éreztem, hogy mellettem nagyon mennek. Nagyon örülök, legutóbb 2022-ben döntöttem meg az egyéni csúcsomat 200 háton. Ráadásul ez dobogót is ért, 2022-höz, Rómához képest egy hellyel feljebb léptem. Remélhetőleg két év múlva sikerül még egyet – mondta a döntője után Molnár Dóra.

Késely Ajna Európa-bajnok

Férfi 50 pillangón a 2021-es Európa-bajnok, Szabó Szebasztián képviselte a magyar színeket a döntőben, de ezúttal neki nem jött össze az érem, az ötödik helyen zárt. Női 100 gyorson két magyarért izgulhattunk, Pádár Nikolett az ötös, Ábrahám Minna a nyolcas pályán úszott. Pádár a cseh Seemanová, Janicková duó mögött harmadik lett, Ábrahám nyolcadikként csapott célba.

A nap utolsó egyéni döntőjében viszont a nyolcadik magyar érem már arany lett a belgrádi Európa-bajnokságon. Női 800 gyorson Késely Ajna 500 méterhez közeledve vette át a vezetést, s onnantól kezdve senki sem tudta már megszorongatni.

Késely Ajna Európa-bajnok lett Belgrádban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Nemcsak az idei magyar éremtermés, hanem Késely karrierje is az ezüst- és bronzérmekben bővelkedett eddig, pályafutása tizenegyedik felnőtt Európa-bajnoki érme végre arany lett.

– Sok ideje kergettem már az aranyat, volt, hogy csak pár századdal maradtam le. Tudom, hogy nem volt itt Quadarella és Kirpichnikova, de ez akkor is Európa-bajnokság, tíz év múlva senki nem fogja megkérdezni, hogy ki indult. Nagyon örülök, hogy végre sikerül felállni a dobogó legfelső fokára – örvendezett Késely Ajna, aki edzőjének, Kovács Ottónak, valamint korábbi mesterének, Turi Györgynek is köszönetet mondott.

Ugyanebben a számban Telegdy-Kapás Boglárka a hetedik helyen végzett.

Németh Nándor ismét Milák Kristóf előtt

A férfiak között is két magyar úszó lesz érdekelt a 100 gyors döntőjében. A délelőtti futamokhoz hasonlóan ezúttal is Németh Nándor volt közülük a gyorsabb (48,05 másodperc), ő a harmadik, Milák Kristóf a negyedik legjobb idővel jutott be a fináléba. Milák így is boldog lehet, a 48,26-os úszásával teljesítette az olimpiai szintidőt, az 100 és 200 pillangó, illetve az 50 gyors után immár egy negyedik választási lehetősége is van Párizsra.

– Valamivel erősebben szeretnék holnap kezdeni, és hasonló második ötvenet úszni. Negyvennyolc másodpercen belüli idővel már elégedett lennék, de rámegyek a győzelemre is, érződik, hogy David Popovici sincs még csúcsformában – fogalmazott Németh Nándor.

Férfi 200 háton is két döntősünk lesz, Kovács Benedek és Telegdy Ádám. A két éve a számban Eb-ezüstérmes Kovács ezúttal az újabb dobogó mellett azért versenyez, hogy az olimpiáért zajló versenyfutásban Telegdy elé kerüljön. A két magyar egymás mellett úszik majd a döntőben, Telegdy a hatos, Kovács a hetes pályán. A számban az egyik magyar kvóta biztosan a tavalyi világbajnoké, Kós Huberté.

kedd délután a 4×100-as mix vegyes váltó döntőjében úszott háton, mellette Békési Eszter, Márton Richárd és Senánszky Petra alkotta a magyar csapatot, amely az ötödik helyen ért célba, mégis érmet szerzett, ugyanis a lengyel és a görög váltót is kizárták.