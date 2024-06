Milák Kristóf javított, Németh Nándor nála is gyorsabb volt

A belgrádi vizes Európa-bajnokság első medencés úszó versenynapja nem úgy alakult, ahogy eltervezte. Olimpiai bajnok úszónk 50 pillangón már az elődöntőbe sem jutott be, miután az előfutamokban két honfitársa, Szabó Szebasztián és is gyorsabb volt nála. Milák Kristóf kedden a 100 méteres gyorsúszás előfutamában ugrott medencébe.

Németh Nándor (jobbra) a váltóval szerzett ezüst után kedden egyéni számban versenyzett (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Kedd délelőtt ez volt az egyetlen versenyszám, amelyben kettőnél több magyar úszó próbálkozott a továbbjutással, Milák Kristóf mellett Németh Nándor, Mészáros Dániel és Szabados Bence.

Milák Kristóf ezúttal nem került bajba

Milák saját futamában a szerb Andrej Barna mögött a második helyen ért célba, 48,41 másodperces idővel, s ezzel gond nélkül továbbjutott, azaz nem járt úgy, mint hétfőn. Délután az olimpiai szintidőt is megúszhatja a számban, ettől az első úszásával hét századmásodperccel maradt el.

Mellette a papírformának megfelelően a vb-bronzérmes Németh Nándor jutott tovább, aki egyetlen századmásodperccel úszott jobb időt, mint Milák, összesítésben Németh a harmadik, Milák a negyedik legjobb időt úszta délelőtt. A korábbi világcsúcstartó David Popovici egyedüliként került 48 másodperc alá.

Némethnek az olimpiai szintidő miatt már nem kell aggódnia, azt korábban megúszta 100 gyorson, hétfőn pedig, a gyorsváltóval szerzett Eb-ezüstérem mellé bónuszként 200 gyorson is. Igaz, vélhetően utóbbi számot ennek ellenére sem vállalja Párizsban.

– Jó úszás volt, a végén kicsit kiengedtem, láttam, hogy nagyjából elöl vagyok, de azért nem akartam elflegmázni. Meglátjuk, mi lesz délután, de szerintem ennyi elég lesz a döntőhöz – mondta előfutama után Németh Nándor az M4 Sport kamerája előtt.

Hogy szerepeltek a magyar úszók az Eb-n?

További versenyszámokban is rendeztek előfutamokat kedd délelőtt Belgrádban. Női 50 pillangón Komoróczy Lora a tizenhetedik helyen zárt, az első csalódottsága után azonban kiderült, hogy ezzel is bejutott az elődöntőbe, hiszen több nemzetből is kettőnél több úszó előzte meg, a nemzetenkénti korlátozás miatt viszont kettőnél többen nem juthatnak tovább.

Női 100 mellen szintén a tizenhetedik helyen zárt Békési Eszter, de neki nem ért továbbjutást ez a helyezés.