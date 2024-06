Gyűlölet áradhat a sztársportoló felé, aki visszautasította a vakcinát

Magyar idő szerint péntek hajnalban (2.30, tv: Sport 1) veszi kezdetét az NBA idei nagydöntője. Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság 2023/24-es idényének végén a Boston Celtics vagy a Dallas Mavericks lesz a bajnok. Előbbi Jaylen Brown és Jayson Tatum vezetésével állítaná vissza pozícióját, mint az NBA egyedüli rekordbajnoka, utóbbi Luka Doncic és Kyrie Irving vezérletével története második bajnoki címét szerezné meg a 2011-es siker után, amelynek a mostani vezetőedző, Jason Kidd még játékosként volt részese. Nagy kérdés az is, hogy Irving milyen fogadtatásra számíthat Bostonban, ahol 2019-es távozása óta több konfliktusba keveredett a Celtics szurkolóival.

Jayson Tatum és Luka Doncic játékán is sok múlik a Boston Celtics és a Dallas Mavericks elleni NBA-döntőben (Fotó: Reuters/David Butler II)

Kyrie Irving 2016-ban a Cleveland Cavaliers játékosaként már szerzett NBA-aranygyűrűt, ám egy évvel később távozott, mert megunta a másodhegedűs szerepkört LeBron James mögött. Ám míg James azóta a Los Angeles Lakers játékosaként is bajnok lett, Irving 2017 óta sem a Boston Celtics, sem a Brooklyn Nets színeiben nem játszhatott nagydöntőt. Idén a Dallasszal visszatér a legfontosabb NBA-párharcba, s éppen a Boston ellen, amelyről nem őriz jó emlékeket.

Milyen fogadtatásra számíthat Kyrie Irving a Boston Celtics otthonában?

A bostoni szurkolók csalódásként élték meg, hogy a vezérnek érkezett Irving mindössze két szezon után, szóbeli ígérete ellenére távozott a csapattól. A játékos azonban a Brooklyn Netsben sem tudott kibontakozni, ráadásul sok meccset ki kellett hagynia amiatt, mert az NBA-játékosok döntő többségével ellentétben nem akarta felvenni a Covid elleni vakcinát.

A Brooklyn színeiben Irving két rájátszáspárharcot is vívott a Boston ellen, ellenséges körülmények között. 2021-ben egy helyi szurkoló vizes palackkal dobta meg Irvinget, a játékos pedig beletörölte a cipőjét a parkettán elhelyezett Celtics-logóba.

Egy évvel később Irving a középső ujjával üzent a szurkolóknak, akik nem maradtak adósak a válasszal.

Irving az idei szezonra összeszedte magát, úgy tűnik, újra teljes mértékben a játékra tud koncentrálni. S a bostoni szurkolókkal kapcsolatban is visszafogottan nyilatkozott, bár szívélyes fogadtatásra most sem számít.

– Az a mérkőzés nem jól mutatta meg, hogy ki vagyok, és hogyan akarok versenyezni a legmagasabb szinten. Azóta érettebb lettem. Biztosan most is feszült lesz a hangulat, de várom már. A bostoni közönség tiszteli a jó kosárlabdát – fogalmazott Irving, aki előtt most adott az esély, hogy bizonyítsa: LeBron James nélkül is képes bajnoki címet szerezni. Igaz, ezúttal sem ő számít az első számú sztárnak csapaton belül, hanem a szlovén Luka Doncic.

Dallas: Nowitzki után Doncic

Doncic az alapszakasz legponterősebb játékosa volt, meccsenként 33,9 pontot átlagolt, a rájátszásban viszont a gólpasszadók listáját vezeti (9,1). Dallasi győzelem esetén ő a finálé legjobbjának járó cím esélyese, ahogy a Mavericks eddigi egyetlen bajnoki címekor is európai játékos, a német Dirk Nowitzki kapta az elismerést. Doncic viszont tett róla, hogy Irving ne érezze magát másodhegedűsnek.