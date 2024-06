Véget ért Phil Foden küldetése Angliában

Kedd délután járta körbe a világsajtót, hogy Phil Foden, ahogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) közleménye fogalmazott, nyomós családi okból elhagyta az angol válogatott németországi bázisát és hazautazott Angliába. Nyílt titok volt, hogy miért, mert Foden és a párja, Rebecca Cooke a harmadik gyermekét várja az 5 éves Ronnie és a 2 éves True után.

Phil Foden ünnepli a társakkal az angol válogatott továbbjutását a Szlovénia elleni meccs után. Fotó: MTI/AP/Frank Augstein

Maga Foden nem különösebben aktív a közösségi médiában, a felesége pedig csapát privát oldalakon van jelen, nem úgy a Ronnie, akinek ötévesen már 4 millió követője van az Instagramon. Az ő sztorijából következtethetünk arra, hogy megszületett a kis tesó, amit a család bőséges babazuhanyzással ünnepelt.

Phil Foden és Rebecca Cooke gyerekkoruk óta szerelmesek egymásba, Foden csupán 24 éves, de már háromgyermekes édesapa. Nem éppen szokásos futballista életpálya. Mi mást mondhatnánk: gratulálunk!

Az FA csütörtök éjszaka közleményben tudatta, hogy Phil Foden visszarepült Németországba, pénteken már részt is vesz az angol válogatott edzésén, így semmi akadálya sincs annak, hogy Gareth Southgate szövetségi kapitány vasárnap a kezdőtizenegybe jelölje a Szlovákia ellen 18.00-kor kezdődő nyolcaddöntőben.

Anglia egy győzelemmel és két döntetlennel, tehát csupán öt ponttal elsőként jutott tovább a C csoportból. A 3. fordulóban a Szlovénia elleni 0-0-s döntetlenn közvetlenül ahhoz is hozzájárult, hogy a magyar válogatott nem került be a legjobb 16 közé az Európa-bajnokságon.