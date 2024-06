Góllal tért vissza az Európa-bajnokságra a halál torkából megmenekült Christian Eriksen

Azt követően, hogy a délutáni mérkőzésen a hollandok 2-1-re legyőzték a lengyeleket, szlovén–dán összecsapással folytatódott a Németországban zajló kontinenstorna. A dánok a kezdőcsapatba jelölték Christian Eriksent, aki 2021. június 12-én, Finnország ellen szerepelt legutóbb Európa-bajnoki mérkőzésen – akkor szívmegállás miatt percekig az életéért küzdöttek, ám a szörnyűség után még a sportkarrierjét is folytatni tudta.

A dán kezdőcsapat Szlovénia ellen, benne a 10-es mezt viselő Eriksennel. Fotó: MTI/AP/Antonio Calanni

Szlovénia elrontotta a csodálatos visszatérést

A 32 éves Eriksen számára nem csak a visszatéréssel szolgáltatott igazságot a sors, a Szlovénia elleni találkozó 17. percében ugyanis a középpályás szerezte meg a vezetést Dániának. Sokáig úgy tűnt, ez a gól három pontot érhet, sőt a dánok a második játékrészben tovább is növelhették volna előnyüket, az utolsó 20 perchez közeledvén azonban megélénkültek a szlovének is. A 67. percben előbb kevéssel a bal kapufa mellett landolt a labda Adam Gnezda Cerin fejese után, tízzel később pedig a klubszinten az RB Leipzigben futballozó Benjamin Sesko lövése el is találta a lécet. A „figyelmeztetések” után Erik Janza lőtt nagy gólt a 77. minutumban, ezzel kiegyenlítve az állást, egyúttal kialakítva az 1-1-es végeredményt is.

A négyes másik meccsén Szerbia és Anglia csap össze egymással vasárnap este, 21.00-s kezdettel.

Labdarúgó Európa-bajnokság, C csoport, 1. forduló

Szlovénia–Dánia 1-1 (0-1)

Gólszerző: Eriksen (17.), illetve Janza (77.)

