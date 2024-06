Szoboszlai Dominik olyan gólpasszt adott, mint még soha

A magyar válogatott a hét eleje óta a telki edzőközpontban készül a június 14-én kezdődő Európa-bajnokságra, de most a pályán kívül ad gólpasszt. Olyat, mint még soha: meg lehet enni-inni és még neve is van – Domi Mekis Kedvence.

Bejelentette a McDonald’s, hogy mit tartalmaz a Szoboszlai kedvenc fogásaiból összeállított menü, amelyet Domi Mekis Kedvence néven június 4-től visszavonásig bárki rendelhet a Mekiben – kivéve a Budapest Parkban lévő éttermet és a Budapest Eiffel téren ideiglenesen működő McDonald’s egységet.

A Domi Mekis kedvence tartalma: 1 db McCrispy®, 1 db közepes burgonya, 1 db 0,4l-es shake választható ízben (Szoboszlai vanília ízűt kérne), 1 db Chilis-majonézes szósz.

Mi is beszámoltunk róla, hogy Szoboszlai május elején lett a világhírű gyorsétteremlánc reklámarca, ezzel pedig elit klubba került. „Bár ritkán kötjük össze a McDonald’s menüit az egészséges és sportos élettel, a legnagyobb sztárok is tudják, hogy időnként belefér egy-egy csalóétkezés” – írja a Mindmegette.hu, amely fel is sorolja a világsztár sportolókat, akik Szoboszlaihoz hasonlóan reklámarcai a Mekinek.

Szoboszlai világsztárok közé került

A legendás kosárlabdázók közül Michael Jordan, LeBron James vagy Shaquille O’Neal, a futballisták közül pedig a teljesség igénye nélkül Pelé, Ronaldinho, Wayne Rooney és is szerepelt már a McDonald’s reklámjaiban.

– Korábban többször szóba került már, hogy valahogy természetes kapcsolatom van a McDonald’s-szal – nyilatkozta Szoboszlai. – Egy-egy sikerélmény, vagy elért eredmény után a Meki is gyakran képbe került. Szuper érzés és megtisztelő, hogy egy ilyen világmárka partnere lehetek. Különleges számomra, hogy idehaza az én kedvenceimmel ismerkedhetnek meg először a mekirajongók, és ezzel világsztár előadók és sportolók sorához csatlakozhatok.