A sport ünnepe

Az ünnepélyes, formabontó megnyitóval hivatalosan is elkezdődött Párizsban a XXXIII. nyári olimpia. Mától augusztus 11-ig összesen 329 versenyszámban avatnak bajnokot a francia fővárosban. A tokiói, a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-ben nézők nélkül megrendezett játékok után ismét a helyszínen ünnepelhetik és biztathatják a szurkolók a világ legjobb sportolóit. S persze nemcsak a Párizsban lévő sportrajongók figyelnek az olimpiára, hanem a televíziós közvetítéseknek köszönhetően az egész világ.

Ez a nagy figyelem azonban nemcsak a klasszis sportolóknak jelent lehetőséget, hogy megmutassák magukat, hanem azoknak is, akik a sporthoz csak lazán vagy – többségében – egyáltalán nem kapcsolódó üzeneteiket akarják megosztani a világgal. Már az olimpia első, szerdai versenynapja politikai jellegű tüntetést hozott, az izraeli futballválogatott Mali elleni mérkőzésén palesztin zászlókkal és az elmúlt hónapokban szintén Izrael-ellenes szimbólummá vált görögdinnyeszeletekkel jelentek meg nézők a lelátón, ahol a biztonsági személyzetnek kellett szétválasztani az izraeli drukkereket és a palesztinpárti tüntetőket. Sejthető, hogy lesz még feszültség az izraeliek vagy éppen az ukrajnai háború miatt semleges színekben induló orosz és fehérorosz sportolók versenyein a következő hetekben. Mások esetében még az üzenet sem világos, de nyilvánvalóan az olimpia rendje ellen irányult a francia vasúti közlekedést megbénító rongálási akció.

A francia rendfenntartók óriási létszámban vannak jelen Párizs utcáin, ennek a sportvilágra is volt a hatása. A múlt héten véget ért francia kerékpáros-körverseny, a Tour de France hagyományos párizsi befutójának biztosítását az olimpiához ilyen közeli időpontra már nem tudta vállalni a rendőrség, ezért zárult Párizs helyett Nizzában az ikonikus Grand Tour. A terrorveszélytől is tartottak a franciák az olimpia előtt, mégis vállalták a sokkal nagyobb, ezáltal nehezebben kontrollálható területen zajló megnyitót a Szajna vizén.

A döntés hátterében az is áll, hogy a szervezőknek és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is van a sporton túl is üzenete, amelyet közvetíteni akar a világ számára. A víz központi elemként jelent meg az olimpia arculatának kialakításában, s Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke rendszeresen hangsúlyozta az olimpiával kapcsolatban, hogy Párizs városi, fenntartható és fiatalos játékokat szervez. Amit pedig a legbüszkébben hirdet a NOB és Párizs, hogy az idei az első olimpia, amelyen pontosan ugyanannyi kvótát kaptak a női, mint a férfi sportolók. A nemek közötti egyenlőség elérését egy nőalak szimbolizálja, aki például a csütörtöki magyar–francia kézilabdameccs előtt is körbejárt a lelátók előtt, ugyanúgy lehetett vele fotózkodni, mint az ötkarikás játékok kabalafigurájával. Nem véletlen, hogy a hagyományos olimpiai mottót 2021-ben kiegészítették egy negyedik szóval: Gyorsabban, magasabbra, erősebben – együtt! Hivatalosan sem csak a sportteljesítményekről szól az olimpia.

A megnyitó persze minden ötkarikás játékok esetében rangos kulturális és protokollesemény, de az utána következő olimpia nélkül nem érne semmit. Bízhatunk benne, hogy mától, amikortól igazán sűrű lesz a versenyprogram Párizsban, nem szorul ki az olimpia középpontjából a lényeg. Hogy nem lesz olyan provokáció, akció és üzenet, amely másodlagossá, netán érdektelenné akarja tenni a versenyeket, a csúcsokat, az érmeket, a sporthősöket. S mi is a versenyekre koncentrálva szurkolhatunk a magyar sportolóknak, hogy teljesítsék álmaikat. Legyen az idei olimpia valóban a sport ünnepe!Koczó Dávid