Mourinho úgy ünnepelte győztes bemutatkozását, mintha BL-döntőt nyert volna

Edin Dzeko volt a Lugano–Fenerbahce meccs hőse, mesterhármassal járult hozzá a törökök 4-3-as sikeréhez. Érdekesség, hogy a bosnyák válogatott középcsatárt az elmúlt héten a Ferencvárossal is szóba hozták. Érdekes volt José Mourinho viselkedése is, úgy ünnepelte új csapata sikerét, mintha legalábbis a Fener már a BL döntőjét nyerte volna meg, pedig még a továbbjutás sincs zsebben.

Mourinho celebrating the fourth goal 🔥❤️ pic.twitter.com/24bSC4NHqT — J (@MourinhoPics) July 23, 2024

A Midtjylland magabiztosan, 3-0-ra nyert az andorrai Santa Coloma vendégeként, így aligha kérdéses, hogy a dán csapat lesz a Ferencváros ellenfele a harmadik fordulóban. A Fradi is könnyedén nyert, 5-0-ra verte hazai pályán a walesi The New Saintset. Emlékezetes, hogy a két csapat 2017-ben az Európa-liga selejtezőjében találkozott, a Midtjylland simán, összesítésben 7-3-mal búcsúztatta az akkor Thomas Doll irányított zöld-fehéreket.

Figyelmet érdemel még, hogy a Dinamo Kijev 6-2-re kiütötte a Partizan Belgrádot, pedig az ukrán csapat szokás szerint nem élvezhette a hazai pálya előnyét, a találkozót a lengyelországi Lublinban játszották.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzések:

UE Santa Coloma (andorrai)–Midtjylland (dán) 0-3

Lugano (svájci)–Fenerbahce (török) 3-4

Dinamo Kijev (ukrán)–Partizan (szerb) 6-2

APOEL (ciprusi)–Petrocub (moldovai) 1-0

Bodö/Glimt (norvég)–RFS (lett) 4-0

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 0-4

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Qarabag (azeri) 0-2

Malmö (svéd)–Klaksvík (feröeri) 4-1

FCSB (román)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1-1

Shamrock Rovers (ír)–Sparta Praha (cseh) 0-2