Nem beszél Botka Endrével a kisfia

Naponta két hosszú és fárasztó edzéssel készül a Ferencváros a következő szezonra a festői szépségű tiroli hegyek ölelésében. A játékosok szó nélkül végzik a feladatukat, ugyanakkor nehéz szívvel gondolnak az otthon maradt családtagjaikra. Ám amíg a keret jelentős többsége el tudott hosszabb időre menni nyaralni a szeretteivel, addig a zöld-fehérek Eb-t is megjárt hátvédje, Botka Endre számára mindössze egy hét adatott meg ugyanerre. Ez pedig komoly családi konfliktust is előhozott a játékos és kisfia között.

Botka remekül játszott a skótok elleni Eb-csoportmeccsen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Nem igazán volt alkalmam pihenni, ez a hat nap, amit kaptam, nem volt túl sok. Összességében egy hónapot voltunk külön a családtól, azt gondolom, hogy futballistaként ez a legnehezebb. A kisfiam nem beszél velem, amióta eljöttem, haragszik rám. Nyilván, ezeket a dolgokat nehéz kezelni, de ez az életünk – fogalmazott a Fradi.hu kérdésére Botka.

Visszatekintve a hátvéd elmondta, elégedett az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményével, a skótok elleni meccs és az ott nyújtott teljesítménye sok mindenért kárpótolta. Főleg, az azt megelőző három-négy hónapért.

Hatalmas élmény volt az Eb-n játszani

– Ez egy olyan élmény volt, ami brutális. Azt gondolom, hogy minden focista, aki elkezd játszani, ezt szeretné átélni, főleg, amikor a saját nemzetedért játszhatsz és együtt énekeled a szurkolókkal a Himnuszt, az elmondhatatlan érzés – állította Botka.

Azonban nincs ideje emlékezni sem, ugyanis a Fradi új edzője, a holland Pascal Jansen nagyon intenzív edzéseket vezényel a számukra. Az eddigiekhez képest rengeteg új szabályt és információt kell befogadniuk, amik segíteni fogják a csapatot, hogy jóval egységesebb társaság alakuljon ki belőlük.

Alaposan meghajtja játékosait a holland edző

– Fizikálisan erősek az edzések és a legapróbb részletekre is figyelünk, ezért is hosszúak a tréningek, de én azt mondom, hogy inkább térjünk ki minden részletre, és akkor legyen mindenkinek tiszta minden. Azonban most még valóban az alapozás közepén járunk, az edzőmeccseken nem feltétlenül úgy jönnek ki az eredmények, hiszen sokat edzünk és azért a lábakban sok kilométer gyűlik össze már a mérkőzéseket megelőzően is – jelentette ki a hátvéd, akire külföldi klubok is felfigyeltek.

Jöhet a West Ham elleni összecsapás

Egy biztos, szerdán újabb meccs vár a keretre, hiszen július 10-én 17 órátől a horvát NK Istra 1961-gyel játszanak, majd július 15-én hétfőn jön az utolsó edzőtábori felkészülési találkozó, ami igazi értékmérő lehet, hogy hol is tart a Fradi. Ugyanis délután 16 órától a zöld-fehérek ellenfele nem más lesz, mint a 2023-as EKL-győztes angol sztárcsapat, a West Ham United.