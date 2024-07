Ez lesz az öngólok Európa-bajnoksága? Ennyi hiányzik a rekordhoz

A spanyol együttest erősítő Robin Le Normand 18. percben vétett hibájával vasárnap este Georgia szerezte meg a vezetést Spanyolország ellen, ám a spanyolok az öngól ellenére is összekapták magukat, 4-1-re nyertek és bejutottak a negyeddöntőbe. A Real Sociedad védője már a nyolcadik futballista, aki saját kapujába talált a németországi kontinenstornán.

A spanyol Robin Le Normand öngólját megelőző pillanatok vasárnap. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Közel a rekordbeállítás

Maximilian Wöber, Robin Hranác, Klaus Gjasula, Riccardo Calafiori, Samet Akaydin és Donyell Malen – ők heten vétettek öngólt az Európa-bajnokság csoportkörében, hozzájuk csatlakozott vasárnap este a spanyolok hátvédje, Robin Le Normand. Hogy a nyolc öngól sok vagy kevés-e, azt az eddigiek statisztikája szemlélteti a legjobban!

Kezdjük onnan, hogy – bármilyen meglepően is hangzik – 1980 és 1992 között egyetlen öngól sem született az Európa-bajnokságokon. A jelenleg is zajló kontinenstorna előtt lejátszott 16 Eb-n összesen 20 öngólt vétettek, ezeknek több mint a fele, 11 a világjárvány miatt 2020-ról 2021-re halasztott Eb-n született. Jól látható, hogy e kétes rekord beállításához már „csak” három öngól hiányzik, míg az abszolút rekorddöntéshez négy kellene.

Ketten kiszálltak

Persze az idei Eb nem csak az öngólokról szól, Spanyolország például négyszer is betalált vasárnap. A góllövőlista éllovasa mégsem egy spanyol futballista, jelenleg hárman, a rendező Németországot erősítő Jamal Musiala, a szlovák együttesben futballozó Ivan Schranz és a georgiai Georges Mikautadze vezeti a góllövőlistát három-három találattal. Utóbbi két játékos csapata vasárnap a legjobb 16 között búcsúzott. A még versenyben lévők közül többen is veszélyesek lehetnek Musiala elsőségére, pillanatnyilag kétgólos például a vasárnap ollózva gólt szerző Jude Bellingham és a Georgia ellen eredményes Fabián Ruiz is.

Az Európa-bajnokság hétfőn a francia–belga és a portugál–szlovén nyolcaddöntőkkel folytatódik.