Négy érem a cél, de Gyulay Zsolt tudja, mi a realitás a kajakosoknál

A kajak-kenu válogatott edzését mások mellett meglátogatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is, a politikus az egyik kísérőhajóban a férfi kajaknégyes gyakorlását a vízről tekintette meg.

Kopasz Bálint a szegedi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2024. június 16-án Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Tavaly a duisburgi világbajnokság előtt is meglátogattam a kajak-kenu válogatottat. Most Tótka Sándor félrehívott és arra kért, ha lehet, ezúttal hosszabban maradjak, mert tavaly ezüstérmet szereztek, most pedig más eredményt szeretnének elérni. Ha a néhány biztató szó hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez, már megérte, hogy itt vagyok – mondta az államtitkár, hozzátéve: már mindenkin látja, hogy egyre koncentráltabb, egyre inkább az olimpia kerül fókuszba. – Ennek szellemében végzik a feladatukat, és szerintem mindenki bizakodó és optimista – mondta.

Az eredményességgel kapcsolatban Schmidt Ádám sem kívánt találgatásokba bocsátkozni, csak annyit mondott: bízik benne, hogy egy jó kedélyű, mosolygós záróünnepségen vehetnek majd részt Párizsban.

– Eredményes magyar szereplést várunk és kívánunk természetesen. Az államtitkárságon megfogalmaztuk az eredményességi elvárásokat, de ez egyelőre maradjon a mi titkunk – tette hozzá.

A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt az MTI-nek úgy nyilatkozott: a kajak-kenutól mindenki jó szereplést vár.

– Én is, bár látom a realitásokat. Főleg a női csapat az, amelyben megváltoztak az erőviszonyok. A klasszisaink idősebbek lettek, a fiatalok még talán nem képesek hasonló teljesítményre, ettől függetlenül lehetnek jó eredmények. Gondolok itt a férfi ezer egyesre, párosra, négyesre és Csipes Tamara is remek formában van. Én személy szerint sokat várok az új párostól, Kopasz Bálinttól és Varga Ádámtól is. Mindenki a kajakosoktól és kenusoktól várja az eredményt. Hogy ez milyen lesz? Reméljük, a lehető legjobb! – fogalmazott a MOB elnöke. Mint mondta, megvan az esély a négy éremre, de akár többre is. – Azt azonban látni kell, hogy elképesztően kiélezett a mezőny.

Az utóbbi ötkarikás játékokon a kajak-kenusok rendre jól teljesítettek, jelentős részben hozzájárultak a magyar küldöttség sikereihez, legutóbb Tokióban három első, két második és egy harmadik helyet gyűjtöttek. A sportág képviselői eddig összesen 28 arany-, 31 ezüst- és 27 bronzérmet szereztek az ötkarikás játékokon.