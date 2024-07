Hamilton tündérmeséjéből még a nap vesztese is erőt merített

945 nap. (Mercedes) szurkolói mellett úgy látszik, hogy a hétszeres világbajnok is számolta a legutóbbi győzelme óta eltelt napokat. Legalábbis erre utal legutóbbi Instagram-bejegyzéseinek egyike. A Mercedes pilótája vasárnap a Brit Nagydíjon elért sikere után azzal köszönt be, hogy 945 nap után végre visszatért a dobogó tetejére, és nem is lehetne boldogabb, hogy ezt a hazai közönsége előtt sikerült elérnie.

A Mercedes felzárkózott a Red Bull és a McLaren mellé, de Hamilton győzelme nem volt sima menet. Az élről induló csapattársa, az Ausztriában diadalmaskodó George Russell újra az élre vágyott, ahogy mögöttük Lando Norris (McLaren) és (Red Bull) is. Az eső tarkította futamot Russellnek motorhiba miatt kellett feladnia, tehát vele a technika ördöge babrált ki, Norrisszal pedig részben a csapata. Húsz körrel a leintés előtt még a McLaren britje haladt az élen, de Hamilton a Mercedes jobb taktikájának is köszönhetően a bokszban megelőzte honfitársát. Verstappen is végig versenyben volt, de túl későn érkezett meg Hamilton nyakába, így másfél másodperccel mögötte ért célba.

Hamilton bizonyított önmagának

És hogy mit jelentett Hamiltonnak a győzelem? Kis túlzással mindent. Ez már a 104. volt a sorban, a brit pilóta ezzel tovább javította a saját csúcsát, de ami még fontosabb, hogy megerősítette őt abban, hogy 39 évesen is van keresnivalója a pályán. Mert mint azt vasárnap elmondta, a 2021-es Szaúdi Nagydíj óta eltelt két és fél évben többször is kétségei támadtak afelől, hogy elég jó-e. Vasárnap választ kapott erre a kérdésre, és meg is nyugodhatott, mert a Ferrarihoz való távozása előtti utolsó idényben még sikerült egy győzelemmel megajándékoznia a csapatát.

Az istállónál – mondanunk sem kell – kitörő örömmel fogadták a diadalt. Még a hoppon maradt, két Formula–1-es győzelemnél járó Russell is erőt merített belőle. Az Instagramon megérdemeltnek nevezte a bajnok sikerét, a kamerák előtt pedig a kiesése ellenére is optimistán nyilatkozott.

– Hihetetlen, ami történt! Lewis nyert, az autónk pedig elég jó volt ahhoz, hogy száraz futamon kettős győzelmet arassunk. Nem kérdés, visszatértünk az élmenők közé, mostantól többször is versenyben leszünk a győzelemért. Persze nagy csapás, ami velem történt, különösen, hogy a hazai nagydíjamon estem ki, miközben az autóm elég jó volt ahhoz, hogy győzzek. De lesz még esélyem rá – bizakodott a 26 éves pilóta.

Toto Wolff csapatfőnök Russell kiesése miatt sajnálkozott, elnézést kért versenyzőjétől, Hamilton csodálatos délutánja miatt viszont majd’ kiugrott a bőréből.

– Rendkívül nehéz két éven vagyunk túl. Nem tudtunk olyan autót összerakni, amivel a pilótáink a győzelmekért csatázhattak volna. Az viszont, hogy Lewis az utolsó mercedeses Brit Nagydíján nyert, olyan, mint egy tündérmese – ünnepelt a Mercedes csapatfőnöke. Wolff elárulta, volt, hogy a nehezebb időszakokban ő tartotta a lelket a hétszeres világbajnokban, de a silverstone-i győzelmével lekerült Hamilton válláról a teher.