Kína doppingügye: csoportosan megbuktak, de tizenegy úszójuk mégis indulhat Párizsban

Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem sportért rajongó és maga is sportoló rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója egyike azoknak az elismert magyar szakembereknek, akik a párizsi olimpián is küldetést teljesítenek. A professzor immár a hetedik éve a vizes sportok nemzetközi szövetségén (World Aquatics) belül működő sportorvosi bizottság társelnöke. Emellett a vezetése alatt álló egyetemet képviselő munkatársai látják el a csapatorvosi teendőket a magyar olimpiai úszó-, illetve a férfi- és női vízilabda-válogatottnál.

Anne Hidalgo, Párizs polgármestere beugrott a Szajnába. Fotó: EPA/Andre Pain

Az olimpiára induló Merkely professzor a pénteki megnyitóünnepség előtt az SzPress Hírszolgálat kérdéseire válaszolva nyilatkozott.

A Szajna vízminőségét az elmúlt napokban sokan tesztelték, köztük Párizs polgármestere és a vendéglátó ország sportminisztere is, de arra a kérdésre meggyőző válasz mind ez idáig nem érkezett, hogy a nyílt vízi úszókat és a triatlonversenyzőket nyugodt szívvel szabad-e a folyóban versenyeztetni. Anne Hidalgo, Párizs polgármestere mindenesetre bátran megmártózott a Szajnában.

– A vízminőséget folyamatosan ellenőrzik, amennyiben mégsem lesz megfelelő, valószínűleg a B terv lép életbe. Elképzelhető, hogy pár nappal elhalasztják úszást, vagy más helyszínt fognak biztosítani a sportolóknak. A víz csíraszámát minden nap ellenőrzik, a tisztító intézkedések bevezetésével a minőség jelentősen javult, ám még mindig vannak szakaszok, ahol a mutatók nem tökéletesek. A vízminőséget nagyban befolyásolja az időjárás, a nagy esőzések belemoshatják a szennyeződéseket a folyóba, de az eddigi száraz időjárás alapvetően kedvezően hatott – mondta el Merkely Béla professzor.

Hiába a csoportos doppingvétség, Kína nem veszített el mindent

Csapatgyűlés Pekingben. Fotó: XINHUA/Ding Xu

Véglegessé vált, hogy a doppingvétséget csoportosan elkövetett kínai úszók mégsem mindannyian bűnösök, közülük tizenegyen ott lehetnek a párizsi olimpia mezőnyében.

– Huszonhárom kínai úszó mintájában találtak trimetazidint, akik közül tizenegyen indultak a tokiói olimpián és Párizsban is rajtkőre készülnek állni. Ez egy sejtanyagcserét javító kardiológiai gyógyszer, ami régóta szerepel a WADA tiltólistáján. Kezdetben a stimulánsok csoportjában, nemrégiben azonban átkerült a metabolikus módosítók közé. Sajnos köztudott, hogy szennyeződésként időnként előfordulhat ételekben, de gyógyszerekben is. Világszerte számos eljárás van folyamatban a trimetazidin miatt, nemcsak a kínai sportolóknál. A huszonhárom eset nyilvánvalóan kiugró szám, de azért gondoljunk bele, hogy a világ élvonalában járó Kína éppen egy régóta tiltólistán szereplő szerrel próbálkozna? Ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Tudományos vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy világossá váljon: ez a szer szennyeződésként miben és hol fordulhat elő. Az esetet több független jogi szakértő is vizsgálta, a WADA és World Aquatics is elfogadta a kínai sportolók felmentését – fogalmazott Merkely Béla professzor.