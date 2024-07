„Így születnek a nagyon komoly játékosok” – Simon Petrát és csapatát méltatta Golovin Vlagyimir

A 25-24-es magyar sikerrel véget ért találkozó lefújása után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, a győztes gól szerzője, Simon Petra, valamint Klujber Katrin nyilatkozott az M4 Sportnak.

Majdnem tökéletes végjáték

– Egy csapat vagyunk. Az előző meccsen is 60 percen keresztül küzdöttünk, ez vasárnap sem volt másként. A franciák elleni, csütörtöki mérkőzésen egy kicsit hibádzott a vége, most viszont majdnem tökéletes volt – kezdte Golovin Vlagyimir. – Végig hittünk abban, hogy meg tudjuk oldani a feladatot. Örülök, hogy Simon Petra legfiatalabbként vállalta a terhet, lőtt az utolsó másodpercekben és sikerült is neki. Így születnek a nagyon komoly játékosok.

Golovin Vlagyimir szerint csapata 60 percen át küzdött vasárnap is. Fotó: Csudai Sándor

Egymásért küzdöttek

– Eszméletlen érzés, hogy megvan az első győzelmünk. Hatalmasat küzdöttünk, sokszor azt hihették, hogy elment a meccs, de mi végig hittünk benne, hogy fordítani tudunk majd

– nyilatkozta Klujber Katrin, aki Brazília ellen háromszor volt eredményes. – Nem tudom, mi csúszott el a mérkőzés közben, a védekezést többször nem tudtuk megoldani. Nem minden esetben ahhoz tartottuk magunkat, amit megbeszéltünk. Egymásért küzdöttünk, ennek köszönhetően sikerült győzni.

Muszáj volt lőni

A Ferencváros játékosa, Simon Petra hat lövéséből ötször volt eredményes, az ő góljával alakult ki a 25-24-es végeredmény is másodpercekkel a lefújás előtt.

– Az utolsó támadás közben figyeltem az időt, tudtam, hogy nincs sok hátra. Nem jöttek ki rám, így muszáj voltam lőni, örülök, hogy gól lett – emlékezett vissza a kulcspillanatokra Simon Petra. – Minden mérkőzésbe úgy megyek bele, hogy a legtöbbet kell kihozni magamból. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapathoz és nyerni tudtunk ma, ez a két pont fontos volt számunkra.

Az FTC Kézilabda Akadémia sporigazgatója, Kökény Beatrix és a Fradit erősítő Simon Petra boldogsága. Fotó: Csudai Sándor

Válogatottunk legközelebb kedden lép pályára a B csoportban, akkor Angola lesz az ellenfél.