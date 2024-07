Muhari Eszter végre mosolyoghat, megadta az alaphangot

– Eszter szép lassan melegedett be, az első asszó első harmadában még látszott, hogy nem nagyon tudja, merre van. Aztán elindult a menetelés, megjött az önbizalma, az edzőjével pedig azt mondtuk, hogy ne nézzen se jobbra, se balra, csak az ellenfélre, ne is lássa, hogy több ezer ember van itt. Ki tudta zárni a külvilágot, bátran, jól és éretten vívott – foglalta össze Muhari Eszter napját Boczkó Gábor, aki azt is kiemelte: azért is bízott egy első napi éremben, mert ez nemcsak a vívóknak, hanem az egész magyar olimpiai csapatnak megadja az alaphangot az ötkarikás játékokra.

Muhari Eszter is elmondta, hogyan élte meg a tanácsot.

Végre leesett egy kő a szívemről, úgy érzem, hogy végre abbahagyhatom a koncentrálást, nagyon sokat kivesz belőlem mentálisan és fizikálisan is. Nem is mosolyoghattam senkire, mert akkor azonnal elmegy a fókusz.

Itt volt az édesanyám és az édesapám is, szerencsére sikerült őket meggyőzni, hogy kijöjjenek, pedig nagyon izgulós típusok – mondta Muhari Eszter, akinek még nehezére esett felfogni, hogy olimpiai érmesnek mondhatja magát.