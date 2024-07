Beindult a csapat vezére, nem is maradt el a magyar győzelem

Az, hogy a ráúszásnál Vályi Vanda elhozta a labdát, papírforma. Nem ez jelentette a különbséget a magyar női vízilabda-válogatott első, Hollandia elleni mérkőzéséhez képest. Hanem az, hogy akkor 3-0-s hátrányból kellett visszakapaszkodni, Kanada elleni viszont mi szerezünk 3-0-s vezetést, ami kitartott a meccs végéig.

Rebecca Parkes centerből két gólt szerzett (Fotó: Csudai Sándor)

Ha a játék felől közelítünk, akkor az első meccshez képest Keszthelyi Rita formajavulása volt a győzelem kulcsa. Csakúgy, mint a hollandok, a kanadaiak is mindig szorosan őrizték, mégis dobott három gólt. Mellette Parkes is hatékony volt centerben, s Gurisattinak is sült a keze.

Faragó Tamás szerint ha a csapatból három kulcsembernek is jól megy a játék, akkor nem érheti gond Mihók Attila csapatát.

A mieink végig őrizték az előnyt, az első negyed végén 4-1-re, a második után 7-4-re, a nem éppen színvonalas harmadik után pedig 8-5-re vezettek. Az utolsó nyolc percre pedig kinyílt az olló, végképp nem volt okunk az izgalomra, sima, 12-7-es győzelem lett a vége. A Hollandia elleni 10-8-as vereség után tehát sima győzelemmel sikerült javítani.

– Kaphattunk volna kevesebb gólt, a fórok mehettek volna jobban, de tudtuk ezeket kompenzálni. Hosszú ez a két, nyilván a negyeddöntőre kell a legélesebb állapotban lenni – nyilatkozta a meccs után Keszthelyi.

A mieink szerdán szünnaposak lesznek (öten vannak egy csoportban), pénteken Kína következik. Az ázsiaiak 15-11-re kikaptak Hollandiától, tehát a magyar válogatott lesz a favorit, amit igazolni kell. Valószínűleg vasárnap, Ausztrália ellen dől el, hogy meglesz-e a második hely a csoportban.

– Nem szabad alábecsülni Kínát. Három éve a csoportkörben kikaptunk tőlük, akkor sem becsültük le őket. Mindent beleteszünk, az lesz a célunk, hogy kontrolláljuk a mérkőzést – mondta Keszthelyi a következő feladatról.

Női vízilabda, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

Magyarország–Kanada 12-7 (4-1, 3-3, 1-1, 4-2)

magyar gólszerzők: Keszthelyi, Gurisatti 3-3, Parkes, Vályi 2-2, Garda, Szilágyi 1-1.

A női vízilabdatorna esélyeinek latolgatása Szécsi Zoltánnal: