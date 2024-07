Haldokló legenda üzent az Eb-döntőre készülő angol kapitánynak

Sven-Göran Erikssonnak trófeákban gazdag edzői pályafutása volt, ő volt az első, aki külföldiként irányította az angol válogatottat (2001 és 2006 között). A Lazióval olasz, a Benficával portugál és a Göteborggal svéd bajnoki címeket szerzett. Eriksson utoljára 2019-ben edzősködött, a Fülöp-szigetek válogatottjának szövetségi kapitánya volt, és ez év elején derült ki, hogy halálos betegséggel küzd, hasnyálmirigyrákja van.

Sven-Göran Eriksson halálos betegségben szenved, de szurkol Anglia sikeréért (Fotó: EPA/Kicki Nilsson)

A 76 éves, legendás edző az Eb-döntő előtt a The Telegraph-nak nyilatkozva üzent az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitányának, Gareth Southgate-nek, akit a torna korábbi szakaszában rengeteg kritika ért, ám a Hollandia ellen megnyert elődöntő óta hirtelen elkezdték elismerni a munkáját Angliában.

Sven-Göran Eriksson: Tedd meg értem!

– Gareth, tedd meg értem, Sir Bobby Robsonért és Angliáért – üzente Eriksson. – Angol szövetségi kapitánynak lenni szép nyomással jár. Olyan sokat beszélnek 1966-ról és a Sir Alf Ramsey-féle csapatról, hogy ebben a pozícióban rögtön tudod: neked kell megszakítanod a vb-győzelem óta eltelt évek hosszú sorát. Ezt a nyomást én is éreztem, Sir Bobby Robson is, ahogyan a Ramsey-t követő tizenhárom szövetségi kapitány is. Egyikünk sem járt sikerrel, de eddig Southgate járt legközelebb a sikerhez. Gareth Sir Alf után a legjobb angol edző, és ha nyer az Eb-n, akkor még nála is magasabbra juthat. Gyerünk Gareth, csináld meg azt, amire mi nem voltunk képesek!

Anglia története harmadik döntőjére készül nagy világversenyen: 1966-ban hazai pályán lett világbajnok, 2021-ben pedig szintén hazai pályán vívta az előző Eb-döntőjét, amelyet a már akkor is Gareth Southgate vezette csapat tizenegyespárbajban veszített el Olaszország ellen. Az angolok vasárnap este (21.00) Spanyolország ellen játszanak az Eb-fináléban.