Hét perc gólcsend nem fért bele, vereséggel hangolt az olimpiára a válogatott

A múlt héten a Margitszigeten folytatta a párizsi olimpiára való felkészülését a férfi-vízilabdaválogatott. Még maga Varga Zsolt szövetségi kapitány is elismerte, a Domino Trans tornán döcögött a mieink játéka: csak a japánokat sikerült simán legyőzni, a franciákat ötméteresekkel gyűrte le a magyar csapat, az olaszok ellen kétgólos vereség lett a vége.

Zalánki Gergő három gólt dobott az olaszok kapujába Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Utóbbi válogatottal pénteken újra megküzdöttek Zalánki Gergőék, a szicíliai Szirakúzában rendezték meg az újabb barátságos meccset. A nagyszünetben két góllal a magyarok mentek, az utolsó felvonásban pedig már három találat volt közte, ám a hazaiak az utolsó felvonásban megrázták magukat. A találkozó utolsó hét percében gólt sem kaptak, miközben hármat lőttek, így 10-10 után büntetők döntöttek. A vállalkozó kedvű játékosok közül egyedül Fekete Gergő hibázott, így ezúttal is az olaszok nyertek.

Varga Zsoltnak jobban tetszett a mostani mérkőzés az előző hetinél, továbbá megállapította, hogy a bírók hozzájárulására is szükség volt a hazai győzelemhez.

– Ma már a védekezésünk is kezdett összeállni, de kellettek ezek a gyakorlások, hogy egyre feszesebbé váljunk hátul, kialakuljon a játékosok közötti kommunikáció, és így egy jó, biztonságos védekezést tudjunk csinálni. Hogy az utolsó hét percben miért nem tudtunk gólt lőni, illetve az, hogy a meccs miért alakult így… Nos, mindig vissza kell nézni, ami történt, nem akarnék komolyabb minősítéseket tenni, de a hazai játékvezetők azért elég komolyan beleszóltak a meccs történetébe, amikor be kellett volna avatkozni, nem tették, amikor nem kellett volna, egy apró huzavonáért kiküldték Vámos Marciékat… A lényeg azonban az, hogy ezt a nyomást elbírva, jó blokkokkal, jó védésekkel haladtunk előre, volt erő a csapatban – és a folytatásban is mindent megteszünk, hogy történjék bármi a parton, a vízben még erősebbek legyünk – idézte a szövetségi kapitányt a szövetség honlapja.

A magyar válogatott ezután Barcelona felé veszi az irányt, jövő csütörtökön pedig már Párizs lesz az úticél, ahol sorban Franciaország, Spanyolország, Japán, Ausztrália és Szerbia lesznek az ellenfelek.