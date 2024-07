Több mint háromezer ember csalódott pénteken este a Margitszigeten + videó

Az 1-5-ös nyitónegyed alapjaiban határozta meg az olaszok elleni mérkőzést a Domino Trans Kupa második napján: ezután csak a kapaszkodás maradt, ám nem volt eléggé stabil a játék ahhoz, hogy kettőnél közelebb férkőzzünk riválisunkhoz, hiába reménykedett több mint háromezer szurkoló a margitszigeti alkonyatban. A 13-11-es vereséget hozó találkozó után Varga Zsolt szövetségi kapitány a következőket nyilatkozta az NSO Tv-nek:

Varga Zsolt csapata nem bírt az olaszokkal (Fotó: Kovács Tamás)

Varga Zsolt: El kell kezdeni játszani

– Teljesen más ritmusban van a két csapat, nehéz ilyenkor megmondani, hogy ki milyen munkafázisban van. Mi most hagytuk abba a fizikális munkarészt. Tulajdonképp ez a hét az, amikor a csapat a legfáradtabb a mérések alapján is. Tudtuk ezt jól, viszont el kell kezdeni játszani, mert relatíve rövid felkészülésről van szó. Nyilván ebben benne van az is, hogy nem úgy megy a játék, viszont nagyon fontos, hogy lássuk, hol nem megy a játék, hol kell még gyakorolni, hol kell még többet belenyúlni, mi az, amit le kell tisztázni.