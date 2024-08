Magához láncolta norvég futógépét a Fradi

Nem sokan csodálkoztak azon, hogy a Fradi új edzőjénél, Pascal Jansennél is alapembernek számít Kristoffer Zachariassen. A kéttüdejű norvég támadó középpályás ugyanis mindig is erőssége volt a Fradinak, és a holland szakembernek is bizonyította, bőven lehet rá építeni. A szurkolók által csak Zakinak becézett játékos a walesi The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtező mindkét mérkőzésén betalált, valamint hozta a tőle megszokott meccsenkénti 13-14 kilométeres futóteljesítményt.

A Fradi alapembere hosszabbított a zöld-fehérekkel Fotó: Fradi.hu

A nemsokára harmincéves játékos – akinek augusztusban születik majd meg második kislánya – 2021 júliusában a norvég Rosenborgtól érkezett a Ferencvároshoz, amelynek színeiben azóta 135 tétmérkőzésen 34 gólt és 18 gólpasszt jegyzett, valamint három magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel. Két, európai csoportkörös találata is örökké emlékezetes marad: 2022 októberében a Monaco ellen az EL-ben, 2023 decemberében az olasz Fiorentina ellen az EKL-ben szerzett továbbjutást érő gólt, aminek köszönhetően a Fradi megérte a nemzetközi kupatavaszt.

– Nagyon szép három évet töltöttel el a Fradiban, és örülök annak, hogy a közös kalandunk folytatódik. A Ferencváros egy igazi elit klub, fantasztikus játékosokkal és edzőkkel, így nagyon várom a közös munka folytatását. A szurkolóink csodálatosak, és úgy vélem, bőven van esélyünk bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Nem titok, hogy a Monaco elleni Európa-liga csoportmeccsen lőtt gólom a pályafutásom egyik csúcspontja. Nagyon szeretem Magyarországot és Budapestet, örülök, itt folytathatom a pályafutásomat – közölte Zachariassen.

– Kristoffer amióta megérkezett a Ferencvároshoz, nagyon fontos tagja a csapatunknak. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A mentalitása példamutató mindenki számára. Ezen felül pedig a pályán mutatott teljesítményével kiemelten fontos szereplője volt az elmúlt évek sikereinek. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is meghatározó tagja lesz a csapatnak, és az intenzitásával, az energiájával, valamint a gólerősségével sokat tud még a Ferencvárosnak adni. Örülünk, hogy a családjával együtt nagyon jól érzi magát a Fradiban, illetve Budapesten, és a következő években is együtt tudunk küzdeni a Ferencváros sikeres szerepléséért – mondta a hosszabbítást követően Hajnal Tamás, a zöld-fehér klub sportigazgatója.