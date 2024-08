Marchand kimondta: Milák nem volt csúcsformában, ez volt az esélye

Marchand bő két óra alatt két aranyérmet szerzett szerda este, hiszen Milák legyőzése után arra is maradt ereje, hogy 200 mellen is sikert arasson. Összességében pedig már háromszoros olimpiai bajnok, hiszen a saját fő számában, 400 vegyesen kezdte el az aranyhalmozást Párizsban. Mind közül a legértékesebb győzelme azonban talán a 200 pillangón elért , hiszen ott nem ő volt a favorit, hanem a világcsúcstartó Milák Kristóf.

Léon Marchand nyakába került az aranyérem Párizsban. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Nagyon sok versenyét láttam már, és sokkal gyorsabbnak is gondolom Milák Kristófot magamnál, úgyhogy próbáltam minél közelebb lenni hozzá 150 méternél, utána pedig beleadni mindent a célig – árulta el Marchand, akinek szavait az MTI idézte. – Jól tudtam tapadni rá, mert messze volt a világcsúcsától, és a víz alatti úszásommal is sok időt tudtam rajta hozni, nagyon élveztem ezt az úszást, ráadásul az egyéni csúcsomat is alaposan sikerült megjavítanom.

Marchand tehát kimondta: csak azért tudott nyerni, mert Milák nem volt önmaga, vagy legalábbis nem volt csúcsformában. Mert amikor abban volt, akkor világcsúcsokat ostromolt. 2019-ben a vb-n 1:50,73-at, 2022-ben szintén a vb-n 1:50,34-et jött. Ezekkel a Milák-időkkel Marchand nem tudta volna tartani a lépést. Igaz, a kettő között, a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián Milák 1:51,25-tel nyert, aminél Marchand most négy századdal gyorsabb volt, de akkor a magyar nem is örült felhőtlenül a győzelmének, mert akkor is benne lett volna a világcsúcs, csak a futam előtt elszakadt a nadrágja, ami miatt kiesett a fókuszból. Akkor ez is belefért neki.

Milák 100 pillangón bizonyíthat újra

A különbség az, hogy most a jelek szerint nem volt benne a biztos győzelmet jelentő 1:50-es idő, amire Marchand felhívta a figyelmet.

Milák 100 pillangón bizonyíthat legközelebb az olimpián, amelyben pénteken kezdi meg a szereplését, újabb aranyeséllyel.