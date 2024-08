Marozsán Fábián feltette a kérdést: miért is ütök lassan?

Amikor 4:2-ről visszazárkózott 4:4-re, átgondoltam, hogy miért is ütök tulajdonképpen lassan? Ha így is hibázok, akkor akár üthetem is a labdát teljes erőből – onnantól kezdve így álltam hozzá. Ezzel átlendültem a nehézségen, többet kockáztattam, ami ezúttal bejött, és kiküzdöttem magamnak a második játszmát.