Miért? Kérdezik a spanyolok a magyar olimpiai arany után

Márton Viviána győzelmének a híre kiemelt helyet kapott a neves spanyol lap, a Marca honlapján szombat reggel. A 18 éves magyar lány a párizsi olimpián a tekvandó női 67 kg-os súlycsoportjában szerzett aranyérmet, amit a spanyolok is magukénak éreznek.

Márton Viviána a Kanári-szigetek zászlaját is a magasba emelte Fotó: Csudai Sándor

Miért? Kérdezhetjük mi, és kérdezik ők is a cikk megosztásakor a Marca X-oldalán. A portál már a címben felhívta rá a figyelmet, hogy egy, a Kanári-szigeteken született sportoló Magyarországnak szerzett dicsőséget. Mint írják, az újdonsült olimpiai bajnok és ikertestvére, Luana Teneriféről indultak, tizenkét éves koruk óta Madridban élnek, utóbbi szintén magyar színekben lett világbajnok (57 kg) 2023-ban. A tokióban ezüstérmes Adriana Cerezo az edzőpartnerük, és bár kanári-szigetekinek érzik magukat, a szüleik hazáját választották, mert a magyar szövetség végig támogatta őket.

Ötödik magyar vagy spanyol arany

A Marca cikkében rávilágít, a spanyolok helyett a magyarok érmeinek számát gyarapítja Márton Viviána aranya, amivel egyébként éppen megelőzzük őket: nekünk öt, nekik négy van belőle. A hozzászólók egy része is ebből a megközelítésből vélekedett a 18 éves tini sikeréről, amelyet az ötödik spanyol aranyéremnek tekintenek. Mások pedig szimplán büszkék rá, és sokan meg is osztották, hogy Márton Viviána nem feledkezett meg róluk sem, hiszen a győzelme ünneplése közben a magyar zászló mellett a Kanári-szigetekét is a magasba emelte – ezzel is bizonyítva kettős identitását.

„Szerintem ez az olimpián készült legjobb fotó. Ne tagadd meg a származásodat, a helyet, ahol felnőttél, ahol elkezdted űzni azt a sportot, amely olimpiai aranyat ajándékozott neked. El sem tudod képzelni, milyen büszkeség látni ezt a zászlót egy világeseményen. Ez fantasztikus, Viviana Marton!” – olvasható egy bejegyzésben.

A Márton lányok az álmaik nyomában

A Marca felfedi, a lányok a tekvandó előtt sportágak egész sorában kipróbálták magukat, de az úszás, a labdarúgás, a lovaglás, a ritmikus gimnasztika és az atlétika után hétéves korukban megtalálták a számukra megfelelőt, és ezt a szüleik is díjazták, hiszen végre sikerült kifárasztani őket. Edzőikkel, Jesús Ramallal és Suvi Mikkonennel való találkozás volt a fordulópont. Két-három évvel később eldöntötte a Márton család, hogy ideje Madridba áttenni a székhelyet, hogy az ikrek megvalósíthassák az álmaikat.