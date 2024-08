Kézilabdás kuriózum: Palasics családi barátja Miklernek

A 40. születésnapját szeptemberben ünneplő szegedi kapus régóta ismeri Palasics Kristófot, ennek pedig az interneten nyoma is van. A magyar válogatott kapusok 2011-ben találkoztak először, akkor Mikler még egyszer sem járt olimpián, Palasics pedig csak kilencéves volt. Családi kapcsolatoknak köszönhetően találkoztak és készült el az első közös kép Gödöllőn.

Amikor még Palasics kissrác volt

Abban, hogy a kép elkészülhessen elengedhetetlen szerepe volt Mikler Roland feleségének. „Gödöllői vagyok én is, ahogy Kristófék is. Kristi nővére, Petra a gyerekkori legjobb barátnőm, általánosba és gimibe egy helyre jártunk és együtt kézilabdáztunk. Megkértek, hogy egyszer Roli is jöjjön velem, mert Kristi kapus szeretne lenni és ő a példaképe. Akkor készült ez a kép. Később is megmaradt a kapcsolat, és Roli sokat segített Kristinek, például ő javasolt neki kapusedzőt” – mesélte lapunknak Mikler-Mayer Katalin, aki azt is elárulta, hogy 2012-ben éppen Palasics Kristóf nővérével együtt szurkolt Rolandnak és a magyar válogatottnak Londonban.

Azóta rengeteg idő eltelt, Mikler a Veszprém kapusa lett, ahogy Palasics is a klub kötelékében nevelkedett, így nyolc évvel az első kép elkészülte után már mint csapattársak álltak össze egy képre. Vasárnap délután pedig a magyar válogatott kapuját védik közösen, helyesebben majd felváltva ugyanazért a célért.