Dibusz: Szavak nincsenek arra, hogy a visszavágó 90 perce alatt a kaput sem találtuk el

Kezdjük talán a jó hírrel, mert látva a Fradi szenvedését a bosnyák bajnok ellen bemutatott szenvedését, sokkal több pozitívumra nem is számíthatunk. A Ferencváros sorozatban hatodszor lett főtáblás a nemzetközi kupákban, ebből negyedszer akerült be az Európa-liga csoportkörébe. Tény, nagyon megszenvedtek a zöld-fehérek a Borac Banja Luka ellen, hiszen mind az odavágón, mind pedig a visszavágón képtelenek voltak betalálni a bosnyák csapat hálójába, és csak a Borac kapusának, Manoljovicsnak köszönhető – hatalmasat hibázva büntetőhöz juttatta a teljesen elképzelés nélkül játszó Fradit, amely Varga büntetőből lőtt góljával a pokol tornácáról táncolt vissza.

Traoré a legtöbb csapattársához hasonlóan nagyon gyengén teljesített Fotó: fradi.hu/Adam Molnar

A csapat teljesítményéről nehéz jót mondani, hiszen akciógólt nem tudtak a Boracnak lőni valamivel több, mint 210 perc alatt, és a két találkozó nagy részében szinte felismerhetetlen volt, hogy milyentaktikai elképzeléssel lépett pályára a Ferencváros. Nem véletlen, hogy a zöld-fehérek csapatkapitánya, Dibusz Dénes a banja lukai meccset követően igencsak keresgette a szavakat, hogy senkit se bántson meg a véleményével a csapaton belül.

– Kellően önkritikusnak kell lennünk. Száznyolcvan perc gól nélkül finoman szólva is kevés, arra meg egyszerűen szavakat sem találok, hogy a boszniai visszavágón a rendes játékidőben a kaput sem tudtuk eltalálni. Sőt, a hosszabbításban hátrányba kerültünk, de szerencsénkre Manoljovics hibázott végre egyet, így tizenegyesből sikerült egyenlítenünk, és az utolsó erőtartalékainkat is mozgósítottuk. A továbbjutás ellenére nem lehetünk elégedettek, a hazaiak jól zárták le a területeket, a játék ritmusát sem éreztük, és csak a hosszabbításban alakítottunk ki helyzeteket. A küzdőszellemet nem érheti kritika, de otthon és idegenben sem játszottunk jól a Banja Luka ellen. A szétlövésnél jobbak voltunk, ráadásul a szerencse is velünk volt – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Dibusz Dénes.

Joggal lehet elégedetlen Pascal Jansen, aki azért kiemelte, a célt elérték, az Európa-ligában folytathatja a Fradi Fotó: Polyák Attila

A Fradi holland vezetőedzője, Pascal Jansen kapusával szemben nem ostorozta a csapatát, hanem igyekezett a kevés pozitívumot megtalálni ebben a párbajban. A szakember úgy érezte fáradt a csapata – vajon mitől, ugyanis egy hete játszottak utoljára tétmeccset –, de innentől kezdve kizárólag a főtáblára és az ott játszandó meccsekre kell majd figyelni.

– Szeretnék gratulálni a csapatnak, hogy bejutottunk az Európa-ligába, ez volt a cél. A teljesítmény persze más kérdés, hiszen hazai pályán és ezúttal sem játszottunk jól. Látszik, hogy nagyon sok munka vár még ránk, nem tudtunk elég helyzetet kialakítani, fáradtak is voltunk, egy kicsit ráfeszültünk erre a meccsre. A labdabirtoklással nem volt baj, de a támadóharmadban voltak problémáink, nem volt meg elől az elvárható minőség, nem voltunk elég jók a labdával, nem tudtuk megcsinálni az egy az egyeket, nem jöttek a kulcspasszok. Az első félidőben szenvedtünk, sok labdát eladtunk, sárga lapokat is kaptunk, ezért kénytelen voltam változtatni a szünetben. Most jön a főtábla, már erre kell figyelnünk, továbbra is keményen dolgozunk – értékelt az M4 Sport kérdésére Pascal Jansen vezetőedző.

Az El-főtáblán sokkal több kell majd Zachariassentől is Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

A Ferencváros a második kalapba került az Európa-liga megújult főtáblás küzdelmének 36 csapatos mezőnyében. A pénteken 13 órakor kezdődő sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kap, egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakasz során. Az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Az El fináléját május 21-én a bilbaói San Mamés Stadionban rendezik.

Az Európa-liga főtáblájának 36 csapatos mezőnye kalapok szerint:

1. kalap:

AS Roma (olasz), Manchester United (angol), FC Porto (portugál), Ajax Amsterdam (holland), Glasgow Rangers (skót), Eintracht Frankfurt (német), SS Lazio (olasz), Tottenham Hotspur (angol), Slavia Praha (cseh)

2. kalap:

Real Sociedad (spanyol), AZ Alkmaar (holland), Braga (portugál), Olimpiakosz (görög), Olympique Lyon (francia), PAOK (görög), Fenerbahce (török), Makkabi Tel-Aviv (izraeli), FERENCVÁROS

3. kalap:

Qarabag (azeri), Galatasaray (török), Bodö/Glimt (norvég), Viktoria Plzen (cseh), Union Saint-Gilloise (belga), Dinamo Kijev (ukrán), Ludogorec (bolgár), Midtjylland (dán), Malmö FF (svéd)

4. kalap:

Athletic Bilbao (spanyol), Hoffenheim (német), Nice (francia), RSC Anderlecht (belga), Twente (holland), Besiktas (török), FCSB (román), RFS (lett), Elfsborg (svéd)