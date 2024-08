Már Donald Trumpot is bíróság elé citálja a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif

Ki tudja, mikor csitulnak el a nagy port felverő hírek Imane Helif körül. Az algériai bokszoló aranyérmet szerzett a párizsi olimpián a női 67 kilósok versenyében, ám a nemi tesztek eredményei alapján – rendelkezik X- és Y-kromoszómával – kiderült róla, hogy nem is indulhatna a nők között, mert biológiailag férfi. Noha például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal védekezik, hogy az általa gyűlölt Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) által elkészíttetett tesztek eredményeit nem látták, amin senki sem csodálkozhat, ugyanis az algériaiak mindenkit perrel fenyegetnek, aki nyilvánosságra hozza az eredményeket. A jogszabályok szerint erre csak maga Helif adhatna engedélyt, aki „véletlenül” ezt nem tette eddig meg. A botrány miatt egyébként komoly esélye van annak, hogy a 2028-as, Los Angelesben rendezendő olimpián már nem lesz a sportágak között az ökölvívás.

Mindenkit beperel Imane Helif, aki nem hiszi el róla, hogy nő. Fotó: Ariana Cubillos

Ugyanakkor egyre több helyről szivárognak ki Helif tesztjeinek eredményei, hiszen a magyar bokszlegenda, Kovács Kokó István nyilatkozta le, hogy látta az Isztambulban és Delhiben elkészített vizsgálatok eredményeit, melyek alapján az algériai bunyós egy csaló. Nemrég Helif edzője, Georges Cazorla is megerősítette, hogy tanítványának hormonproblémái akadtak. A Le Point magazinnak megerősítette, hogy a tesztek hormonális problémákat, magas tesztoszteronszintet és férfi kromoszómákat mutattak ki.

„Ez a szegény, fiatal lány meg volt döbbenve, és hirtelen rájött, hogy talán nem is lány” – idézte Cazorlát a francia magazinra hivatkozva az Origó.

A spanyol válogatott szakvezetője is megszólalt, és Rafa Lozano elmondta, tanítványai Heliffel együtt készültek az ötkarikás játékokra, illetve csak készültek volna, mivel a bokszoló túl erős volt ahhoz, hogy nőkkel csapjon össze.

A férfi Eb-ezüstérmes bunyóssal vívott kiegyenlített küzdelmet Helif

– Senkivel nem tudtunk összehozni egy edzőmeccset. Olyan ütéseket kaptak, hogy nem tudták folytatni. Végül a férfi Eb-n ezüstérmes José Quilesszel öklözött, ott már kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Mindenki azt gondol, amit akar, de szerintem ekkora előny nem igazán fair – vélekedett Lozano.

Nos, ezek után azt hinné az ember, hogy Helif és stábja csendben hazatér Párizsból, és megpróbál kikerülni a hírek fősodrából. Ám az algériai bokszoló nemhogy nem nyugszik, hanem immár jogi útra tereli az ügyet, perelve szinte mindenkit, aki női mivoltában kételkedett és ennek a közösségi médiában hangot is adott. Helif ügyvédje elárulta, a párizsi ügyészségre pénteken benyújtott kereset szövegében a Harry Potter-könyvek szerzőjét, J. K. Rowlingot és a korábban Twitter néven ismert, ma X néven futó közösségi oldal tulajdonosát, Elon Muskot is név szerint megemlítik.

Biológiailag férfiként lett olimpiai bajnok a nők között Imane Helif. Fotó: Ariana Cubillos

Nabil Boudi közölte, a keresetüket az X (Twitter) ellen adták be ismeretlen tettes ellen, azaz mindenkit a vádlottak padjára citálnak, aki olyan posztot osztott meg, ami negatívan érinti Helifet. Éppen ezért ott lesz az alperesi oldalon az egykori amerikai elnök, Donald Trump is, aki szintén nem az algériaiak szája íze szerint tweetelt Helif esetével kapcsolatban.

– A volt amerikai elnök is posztolt az esettel kapcsolatban, ezért akár szerepel a neve a keresetben, akár nem, őt is vizsgálják majd a nyomozás során. Azt kérjük a nyomozóktól, hogy ne csak ezen ismert embereket vizsgálják meg, hanem mindenkit, akit szükségesnek éreznek. Ha az eset a bíróság elé kerül, akkor ezek az emberek bíróság elé fognak állni – jelentette be Boudi.