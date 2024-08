Áll a bál Amerikában! Nekimentek az NFL sztárjainak

Los Angelesben debütál az olimpia színpadán az amerikai futball érintkezés nélküli formája, a flag-football, vagyis a zászlós foci másik négy sportággal – a baseball/softball, a krikett, a lacrosse és a squash – olimpiai sportággá válik. A zászlófociban a játékosnak a másikkal való érintkezés helyett le kell vennie egy legalább 38 cm hosszú zászlót a másik játékosról, amely a derekukra van rögzítve, itt ezzel lehet megállítani az egyik csapat támadását. De maga a végső cél ugyanaz, mint az amerikai fociban: thouchdownt elérni.

Jalen Hurts, a Philadelphia Eagles játékosa mindenképpen szeretne ott lenni a 2028-as olimpián (Fotó: Getty Images)

Mivel a sportág roppant népszerű az Egyesült Államokban, ráadásul augusztus 27-től rendezik meg Finnországban a sportág férfi és női világbajnokságát, ahol az erősebb nemet 32 ország képviseli a világ minden tájáról, míg a hölgyeknél 23 nemzeti válogatott küzd meg egymással. Az amerikaiak mindkét nemnél címvédőként indulnak, és az előzetes esélylatolgatások szerint most is ők a nagy esélyesei a világbajnoki címnek. Nem véletlen tehát, hogy a nagyobbik testvér, az NFL sztárjai is esélyt látnak a sportágon keresztül arra, hogy az NBA és az NHL legjobbjai után ők is ott legyenek az ötkarikás játékokon és olimpiai bajnokok legyenek. Ugyanis a legutóbbi hat döntőből ötöt a férfi, az utolsó kettőből kettőt pedig a női csapat nyert meg.

Egy biztos, az amerikai foci sztárjai minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a zászlós foci felkerüljön 2028-ban, éppen Los Angelesben rendezendő olimpián szereplő sportágak közé. Többek között a hivatalos NFL-beszámolók ezen a nyáron közzétettek egy reklámot, amelyben bejelentették, hogy a zászló foci szerepel a 2028-as olimpián. Ebben Jalen Hurts, a Philadelphia Eagles játékosa egy égő amerikai futball-labdát dobva gyújtotta meg az olimpiai fáklyát. Természetesen nem Hurts az egyetlen NFL-ben szereplő jtékos, aki kifejezte abbéli szándékát, hogy szerepelni akar az amerikai zászlósfoci-válogatottban a 2028-as nyári játékokon.

It’s our turn to light up the LA28 Olympic Games. #NextUpLA28 pic.twitter.com/PEgQOqpmUx — NFL (@NFL) August 5, 2024

Sokak legnagyobb meglepetésére azonban a felajánlkozás nem aratott osztatlan sikert az amerikai zászlós foci válogatott tagjai között. Többennyíltan kijelentették, hiába az NFL-es támogatás, ezzel egyáltalán nem vették meg a részvételi helyüket az olimpián. A Team USA Flag Football hátvédje, Darrell Doucette nemrég figyelmeztette az NFL játékosait, hogy hírességük nem jelenti azt, hogy automatikusan helyet kapnak a csapatban.

– Csak nem hiszi bárki is, hogy a neve miatt bárki bekerülhet és pályára léphet majd az olimpiai csapatban, igaz? Szerintem tiszteletlenség lenne, hogy automatikusan szerepet kapjanak azért, mert segítettek a sportágunknak, illetve rajtuk keresztül olyanok is bekerüljenek a válogatottba, akik ezért semmit sem tettek. Egyszerűen nincs szükségünk rájuk, hiszen már most is remek válogatottunk van – mondta a 35 éves Doucette, aki a nemsokára induló világbajnokságon az amerikai válogatott oszlopos tagja.