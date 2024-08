Újra elhagyja Veszprémet a magyar válogatott kézilabdázó

A 22 éves Palasics Kristóf januárban az Európa-bajnokságon robbant be, nagyszerű teljesítményt nyújtott, és bekerült a párizsi olimpiai keretbe is. A fiatal kapus veheti át Mikler Roland helyét hosszú távon a nemzeti csapat kapujában, a Veszprém pedig most újra kölcsönadja edződni. Korábban így szerepelt már Palasics idehaza a NEKA-ban és Spanyolországban a Logrono La Riojában.

Palasics Kristóf mostantól a Benficában bizonyíthat. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az eredeti terv szerint még egy évet maradt volna kölcsönben a La Riojánál, de a spanyol együttes – bár negyedik lett a spanyol bajnokságban – nem indul ebben a szezonban a nemzetközi kupában, ezért a játékossal közösen úgy döntöttek, hogy a fejlődése érdekében a lisszaboni csapat a legjobb megoldás Palasicsnak.

„A párizsi olimpia alatt alkalmam nyílt személyesen is egyeztetni Kristóffal a közeli és középtávú céljairól. Nem csupán kiváló és tehetséges kapus, hanem egy rendkívül intelligens és pozitív szellemiségű játékos is. A szakmai stáb és Kristóf is egyetértett abban, hogy fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, ha minél több és folyamatos lehetőséget kap” – mondta Bartha Csaba vezérigazgató a Handballveszprem.hu-nak.

„Azért döntöttünk a Benfica mellett, mivel itt Európa-liga-mérkőzéseken is pályára tud lépni. Bár sok szurkolónkban joggal merülhet most fel, hogy az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha a Veszprém kapujában kapna szerepet már a jelenlegi szezontól, azonban számára most az a leghasznosabb, ha minél több mérkőzésen bizonyíthat. Bízunk benne, hogy fejlődése töretlen lesz, hiszen hosszú távon komoly lehetőséget látunk benne és a további nemzetközi tapasztalat nagy előnyére válhat.”