Rasovszky Kristóf fényes érmet találhat a szennyes Szajnában

Minden egyes napra akad akad magyar éremesélyes, ez természetesen a péntekre is igaz. Erről szólva elsőként talán Rasovszky Kristófot kell megemlíteni, akik az enyhén fogalmazva kétes tisztaságú, valójában szennyes Szajnában indul a nyíltvízi úszásban, és a 10 kilométer végén remélhetően dobogós helyen csap a célba. Tokióban ezüstérmes volt, az idén Dohában világbajnoki címet szerzett ezen a távon, de Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet, így a szép remények egyben megalapozottak is. Rajta kívül ott lesz a mezőnyben a medencében már kitett magáért, 1500 méteren meglepetésre bejutott a döntőbe, ahol pedig csak hajszállal lemaradva a dobogóról negyedik lett.

Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Érdemes lesz figyelni a Vaires-sur-Marne-i kajak-kenu pályára is, de ez már rutin a magyar szurkolók részéről. A női C-2 500 méter középfutamában a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős érdekelt, a női K-2 500 méter középfutam a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra, valamint a Pupp Noémi, Fojt Sára páros részvételével zajlik majd, a férfi K-2 500 méter középfutamában a Nádas Bence, Tótka Sándor és a Kopasz Bálint, Varga Ádám egységeknek szurkolhatunk, a férfi C-1 1000 méter középfutamában pedig két magyar, Adolf Balázs és Fejes Dániel is elrajtol majd, délután pedig valamennyi számban döntőket is rendeznek, remélhetően minél több magyarral és magyar éremmel.

Fotó: Csudai Sándor

Az atlétikai stadionban véget érnek a női hétpróbázók versenyei, Krizsán Xéniára és Nemes Ritára a távolugrás, a gerelyhajítás és a 800 méter síkfutás vár még, sajnos mindketten messze vannak a pontszerzéstől is, Krizsán Xénia a 15., Nemes Rita a 20.helyen zárta a napot. A szabadfogású birkózó Ligeti Dániel negyeddöntője 11 órakor kezdődik a 125 kilósoknél a nigériai Ashton Adeyemi Amin Mutuwa ellen, két férfi öttusázónk, Bőhm Csaba és Szép Balázs pedig 13 órakor kezdi meg az elődöntőt. A női 67 kilós tekvondósoknál a nyolcaddöntőben Márton Viviana az elefántcsontparti Ruth Gbagbival mérkőzik meg a nyolcaddöntőben 9.10 órakor. Egyetlen még éremesélyes csapatunk a férfi vízilabda-válogatott, amely 19.35 órakor Horvátországgal csap össze, a tét az olimpiai döntő.