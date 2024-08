Ezt mondta Sós Csaba az újra olimpiai bajnok Milák Kristófról

Milák Kristóf sokakra rácáfolt a párizsi olimpián. Az elmúlt egy évben rengeteg hír kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy nem edz rendesen, vagy hogy legalábbis nem tudni, hogy mit csinál. Sós Csaba szövetségi kapitány is kritizálta korábban a felkészülése miatt, ezek után Milák 200 és 100 pillangón is bombaerős időt úszott Párizsban.

Milák Kristóf újra aranyéremmel a nyakában (Fotó: Csudai Sándor)

A hosszabb távon csak azért nem nyert, mert Léon Marchand nála is jobb volt, de az 1:51-gyel kezdődő ideje miatt nem kellett szégyenkeznie. A rövidebb távon pedig nagy hajrával, 49,90 másodperccel nyert a magyar klasszis, aki immáron kétszeres olimpiai bajnok a tokiói 200-as sikerét kiegészítve.

Sós Csaba: Milák Kristófban is lehettek kérdőjelek

– A kétszázat is jól építette ő föl, a végén ezt egybe kell nézni – mondta Sós Csaba Milák olimpián nyújtott teljesítményéről az M4 Sportnak. – Ennyit tudott, kijött és megnyerte. Általában így hajrázik mindenkor, a kétszáz volt a meglepetés, amikor nem így történt. Az öröm pillanataiban nem a jövővel foglalkoznék. Egy biztos, hogy a harmadik magyar úszó, aki egymás után két olimpián tudott nyerni Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina után. Mindenki megkönnyebbült. Egyedi utat követett, abban azért nyilván vannak kérdőjelek önmagának is, bennünk is, de ez már történelem.