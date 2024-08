Milák Kristóf ismét egyedül maradt, de ettől még megcsinálhatja

Kós Hubertnek Wladár Sándor adta át az aranyérmet a 200 méteres hátúszás eredményhirdetéskor. Kétszeresen szép pillanat volt. Wladár nem csupán a Magyar Úszószövetség elnökeként, hanem elődjeként is köszöntötte Kóst, hiszen az 1980-as moszkvai olimpián ugyanebben a számban diadalmaskodott.

Nagy pillanat: Wladár Sándor gratulál Kós Hubertnek. Fotó: Csudai Sándor

Szakértőnk, a világbajnok, olimpiai bronzérmes úszó, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hargitay András felidézte, már fiatalon szoros kapcsolatban voltak Wladár Sándorral, akivel ugyanazon a pályán úsztak edzéseken, s Moszkvában már mint tapasztalt versenyző bátorította, látta el jó tanácsokkal Wladárt.

Kós Hubert és Milák Kristóf is indult a 100 méteres pillangóúszásban, ám csak utóbbi jutott be a szám szombati döntőjébe. Milák tehát ugyanúgy egyedül képviseli a magyar színeket, mint 200 méteren, ahol Márton Richárd maradt le a fináléról. Hargitay András óvatosabban beszél az esélyekről, mint a 200 pillangó előtt. Egyetért vele, az időeredmények alapján Milák a szám esélyese, de hangsúlyozza, fontos szerepe van a lelki tényezőknek is.

A teljes beszélgetés: