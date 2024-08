Doppingolással vádolták a magyar vb-ezüstérmest, de felmentették

– A magyar szövetség szakmai és jogi beadványait értékelve és azokat elfogadva egy tíz hónapos eljárás végén a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) fegyelmi bizottsága 2024. augusztus 23-án Varnyú Alexet felmentette a doppingeljárás során ellene felhozott vádak alól, és a sportolóval szemben az ISU által támasztott, meglehetősen súlyos költségigényét is elutasította – fogalmazott a szövetség a közleményében, melyben azt is jelezte, hogy a fegyelmi bizottság határozata 18 nap múlva emelkedik jogerőre. A szövetség a felmentést sportdiplomáciai sikerként értékeli.

Varnyú Alex, Burján Csaba, Krueger Cole és Liu Shaolin Sándor, a bronzérmes magyar férfiváltó tagjai a dobogón a 2019-es szófiai vb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Varnyú Alex ügyében több szakértő dolgozott

A sportoló felmentése sportdiplomáciai sikerként is értékelhető – a szakmai és jogi siker mellett. S olyan eredményként, amely megmutatta, a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) következetes munkát végez évtizedek óta, amelynek során zsinórmértéket jelent a tiszta, doppingmentes sport. Ugyanakkor a néhány napja véget erő eljárás rámutatott arra is, hogy a tiszta felkészülés során még a leggondosabb figyelem és sportvezetés mellett is hatványozottan figyelni kell a versenyzők szakmai és jogi védelmére – áll a MOKSZ közleményében.

A magyar szövetség köszönetét fejezi ki a szakmai csapatnak, különösen a szakértőknek, így kiemelten Zima Endre, Tállay András és Fülöp Gábor sportorvosoknak, valamint Nagy Zsigmond jogi képviselőnek. akik a hosszadalmas jogi eljárásban elérték Varnyú Alex felmentését.

A 29 éves Varnyú Alex a magyar rövid pályás férfiváltó tagjaként 2019-ben Európa-bajnok volt, a 2021-es vb-n ezüstérmet szerzett, a 2019-es vb-n pedig bronzérmet.