Messihez hasonlítják a magyar légióst a görögök, aki ma hozzájuk igazolt

Nagy bajba került a Pro Recco, elhagyta a főszponzora, és az olasz sztárcsapatnál üres a kassza, a Bajnokok Ligájából is vissza kellett lépnie. És lépnek a játékosok is, a távozás mezejére. A világon a 2023-as év legjobb férfi vízilabdázójának választott Zalánki Gergő – aki a magyar válogatottal a negyedik lett a vasárnap befejeződött párizsi olimpián – 2021-től erősítette a Pro Reccót, amellyel 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a Bajnokok Ligáját, idén viszont a döntőben elbukott a Ferencvárossal szemben.

Fotó: Facebook/Olympiakos SFP

Zalánki a Pro Reccót elhagyva a görög Olimpiakosz csapatában folytatja a pályafutását, és a görög szurkolók nagyon örülnek, hogy egy újabb klasszissal erősödött az így is erős csapatuk. A BL idei négyes döntőjében, Máltán az Olimpiakosz is ott volt, az elődöntőben éppen a Pro Reccótól kapott ki 13-11-re, de a bronzérmet megszerezte a szerb Novi Beograd 9-6-os legyőzéséel. A következő kiírásban pedig Zalánkival még merészebb céljai lehetnek.

Az Olimpiakosz Facebook-oldalán a csapat kommentelő szurkolói között akad, aki Messihez, más Mbappéhoz hasonlítja Zalánkit, az X-en pedig az egyik drukker azt írta: „Megjött a játék, a Bal kéz, amelyik öl.”