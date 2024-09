Csank János: Műbalhét gerjesztenek Szoboszlai körül! Meg kellene mutatnia…

A hét közben nagyinterjút készített a Liverpool honlapja Szoboszlai Dominikkel, kiemelve, hogy egyetlen meccset, a West Ham elleni Ligakupa-mérkőzést leszámítva a Liverpool az idény eddigi valamennyi mérkőzésén a Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister középpályás trióval állt ki. Magyarországon mégis sokan aggódnak amiatt, vajon a Wolves elleni szombati összecsapáson ott lesz Szoboszlai Dominik a csapatban.

Csank János 77 évesen is teljesen naprakész, s nem csak a magyar futballból. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

– Nem igazán értem azokat, akik amiatt csinálnak felhajtást, hogy az elmúlt két meccset nem játszotta végig. Senki nem játssza végig az összes mérkőzést, rotációra olykor szükség van, ugyanúgy lecserélnek mindenki mást is – Csank János az Origónak nyilatkozva ebben a kérdésben is kerek perec kimondta a véleményét.

Csank János: Szoboszlai felfelé lóg ki a Liverpoolból

A korábbi szövetségi kapitány szerint Szoboszlait akkor is elismerés illetné, ha csak 20 perceket játszana a világ egyik legnépszerűbb csapatában, ő viszont a legtöbb meccset végigjátszotta. De a sajtó már csak úgy működik, hogy minden apróságba belekapaszkodik, még abba is, ha valakinek volt néhány rossz passza. A félreértések szerint nemcsak itthon, hanem külföldön is, jegyezte meg Csank.

– Összességében szerintem nagyon jól játszik a Liverpoolban, a csapatból nagyon ritkán lóg ki lefelé, ennél viszont jóval többször felfelé. Középpályásként azt kell játszania, és azt is játssza, amit ezen a poszton lehet

– összegezte a véleményét Szoboszlai Dominikről Csank János.

Mit tanácsol Csank Szoboszlainak?

A korábbi szövetségi kapitány tanácsot is adott Szoboszlainak: legyen önzőbb és többet lőjön kapura.

– Ha beszélnék vele, azt javasolnám neki, hogy legyen a mostaninál lényegesen önzőbb. Agresszívebben kellene kimutatnia, hogy „Én vagyok Szoboszlai!”, ezt hiányolom belőle.

Akinek ilyen rúgótechnikája van, annak meccsenként legalább ötször kapura kéne lőnie. Kis túlzással, amint átlépi a félpályát a labdával, tüzelhetne.

Ami az erőssége, azt ki kell használnia, kiharcolnia például azt is, hogy mindig ő lője a szabadrúgásokat. Egy német vagy angol játékosként szerintem ezeket gond nélkül megcsinálná, magyarként talán kissé visszafogottabb, és ezt kritizálja a (helyi) sajtó is, pedig nyilván nem csak rajta múlik ez – folytatta Csank János.

Mint az esetek túlnyomó többségében, ezúttal is maximálisan egyetérthetünk a 77 évesen is elképesztően fitt mesterrel.

A topligák hét végi programjáról, benne a Wolverhampton–Liverpool mérkőzés felvezetéséről részletesen írtunk.