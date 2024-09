Szoboszlai interjút adott és arról is beszélt, hiányzik-e Klopp a Liverpoolnál

A Liverpool jól kezdte a 2024–25-ös idényt új edzője, a holland Arne Slot irányításával, az eddigi hét mérkőzéséből hatot is megnyert, csupán a Nottingham ellen bajnokit vesztette el. A hétből hat más téren is jellemzi a Vörösöket: hatszor is Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister alkotta a középpályás triót, az egyetlen kivételt a szerdán a West Ham United ellen a Ligakupa harmadik fordulójában 5-1-re megnyert találkozó jelenti.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister nagyon jól megértik egymást a Liverpool középpályáján. Fotó: Liverpool FC

– Azt hiszem, mindannyian hasonló játékosok vagyunk, és tudjuk egymásról, hogy megbízhatunk egymásban: így cserélgethetjük a helyünket, figyelünk egymásra, megértjük egymást. Mindketten fantasztikus játékosok, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy velük játszhatok – mondta erről Szoboszlai felütésként a Liverpool honlapjának adott interjúban.

Mit jelent a Liverpoolnak a Jürgen Klopp–Arne Slot-váltás?

Szoboszlai szerint a Nottingham Forest elleni vereség dacára nagyon jól kezdte az őszi szezont a Liverpool, s most már tudja, fontos volt, hogy intenzív előszezonnal készültek az idényre.

Sokan féltették a csapatot az edzőváltástól, de egyelőre simának tűnik az átmenet a Jürgen Klopp-korszakból a Slot-érába. Szoboszlai az erre vonatkozó kérdésre diplomatikusan kitérő választ adott, inkább azt emelte ki, amikor másokkal együtt tavaly nyáron a csapathoz érkezett, nekik is sokat segítettek a többiek, hogy beilleszkedjenek.

Megmutattuk, hogy még a változásokkal együtt is jó csapatot tudunk alkotni

– Szoboszlai csak ennyit mondott.