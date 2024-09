Erik ten Hag nem hagyja magát, odapörkölt Ronaldónak

Erik ten Hag és Cristiano Ronaldo kapcsolata akkor sem volt éppen baráti, amikor együtt dolgoztak a Manchester Unitednél, és a jelek szerint a portugál támadó kiebrudalása óta sem sokat javult. CR7 még a 2022-es távozása előtt adott interjút, amelyben egykori mesterét kritizálta, és hosszan kifejtette, hogy miért nem tiszteli őt.

Erik ten Hag (balra) és Cristiano Ronaldo sosem találták meg a közös hangot. Fotó: AFP/Adrian DEennis

Ronaldo újra kritizált

Ronaldónak ezek után nem volt maradása, és bár már Szaúd-Arábiában kergeti a labdát, Ten Hagról nem feledkezett meg, időről időre elejt néhány, hízelgőnek éppen nem mondható szót róla. A napokban is így tett, azért panaszkodott a holland trénerre, mert Ten Hag szerinte olyat tett, amit a Manchester United edzőjének nem lenne szabad, nem mondhatná ki, hogy a Vörös Ördögök nincsenek versenyben a bajnoki címért vagy a Bajnokok Ligája megnyeréséért.

Ronaldo véleményéhez annyit fűznénk hozzá, hogy az MU irdatlan mennyiségű pénzt költ minden átigazolási ablakban a kerete megerősítésére, ennek ellenére nem fut a csapat szekere. A veterán csatár erről nem beszélt, sőt azt sem mondta ki, hogy Ten Hag lenne a hibás a gyengébb eredményekért.

Ten Hag visszavágott

Mindenesetre az edző fülébe is eljutottak Ronaldo szavai, és nem maradt adós a válasszal sem. Ten Hag nem akart nyilatkozatháborúba bocsátkozni, rövidre zárta a kérdést.

– Ez rendben van, neki is lehet véleménye. Szaúd-Arábiában van, jó messze Manchestertől – szúrt oda Ronaldónak a United vezetőedzője.

A manchesteriek egy győzelem mellett két vereséggel kezdték a Premier League új idényét, és ahogy az lenni szokott, újra téma lett Ten Hag jövője. Az 54 éves szakember a nyáron nagy meglepetésre, az FA-kupa megnyerésének köszönhetően maradhatott a helyén, de szinte minden évben arra számít az angol sajtó, hogy ő lesz az első menedzser, akit kirúgnak abban az idényben. Ten Hag erre is reagált. – Ezen vélemények nincsenek hatással rám. Tudom, hogy egy folyamat közepén vagyunk, ahogyan azt is, hogy mit kell csinálnom és hová tartunk. De ahogy mondtam, épp átalakul a csapat. Sok fiatal játékost kell beépítenünk, illetve a sérültekkel is ugyanez a helyzet, belőlük is akad bőven. De nem kereshetünk kifogásokat, minden meccset meg kell nyernünk, ezzel én és a csapat is tisztában vagyunk. Nem számít, hogy ki áll éppen rendelkezésünkre és ki nem – jelentette ki Ten Hag.

Nos, az együttes már szombaton igazolhatja a holland tréner véleményét, a Premier League 4. fordulójának nyitómeccsét ugyanis ők játsszák a Southampton otthonában (13.30, tv: Spíler 1). Az ezt követő időszak pedig nem lesz könnyű, immáron minden angol topcsapatnak meg kell birkóznia a kettős terheléssel, hiszen már a ligakupába is bekapcsolódnak, arról nem is beszélve, hogy a Bajnokok Ligája vagy a Manchester United esetében az Európa-liga küzdelmei is megkezdődnek.