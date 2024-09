„Nagy megkönnyebbülés volt az első győzelem” – Újpestről sem távozna üres kézzel a Győr

Hat forduló, egy pont – egy hete ilyenkor így nézett ki a tabella a győriek szempontjából. Az ETO aztán múlt vasárnap „szépített”, 2-1-re nyert hazai pályán a legutóbbi kiírás ezüstérmese, a Paks ellen, és bár jelenleg ezzel együtt is a 12., utolsó helyen áll, megszerezte az oly fontos első sikert.

Gyorsan beilleszkedett, sokat segíthet az algír csatár

– Nagy megkönnyebbülés volt ez a győzelem, hosszú ideje vártunk rá. Most meggyőződtünk arról, hogy akár egy Magyar Kupa-győztest is meg tudunk verni, ez nagyot lendített az önbizalmunkon és a klubon belüli hangulaton is – mondta a lapunk kérdéseire válaszoló vezetőedző, Borbély Balázs.

A siker egyik záloga volt, hogy az ETO – ellentétben a korábban lejátszott öt találkozójával – képes volt kétszer is az ellenfél kapujába találni.

– Ha visszamegyünk a bajnokság elejére, láthatjuk, korábban is voltak helyzeteink, csak többször nem tudtunk élni azokkal. Kiemelhetném akár a Nyíregyháza elleni meccset is. Ami még problémát jelentett, hogy nagyon könnyen kaptunk gólokat, ezen próbáltunk javítani azzal, hogy stabilabbá tettük a védekezésünket, valamint igazoltunk még egy csatárt. Az átigazolási időszak utolsó szakaszát sikeresnek mondanám, mert sikerült olyan játékosokat megszerezni, akik magasabbra emelték a csapat színvonalát – jelentette ki Borbély Balázs, akit a Paks ellen első bajnoki góljait megszerző algériai támadóról, a szeptember elején kölcsönbe érkezett Nadir Benboualiról is kérdeztünk. – Nagyon jó mentalitással dolgozik, szerény, gyorsan sikerült beilleszkednie a csapatba. Tehetséges játékos, aki nyugodt a befejezéseknél, szerintem mindkét fél számára hasznos lehet ez az együttműködés.

Csak a használt nyelv a különbség

Borbély Balázs áprilisban vette át az ETO FC irányítását, júniusban jelentették be, hogy a 44 éves felvidéki szakember folytathatja a munkát az NB I-ben is. A Győr többségében az idegenlégiósokra épít, ezért arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen kihívást jelent a „nemzetközi” öltöző a tréner számára.

– Más, mint egy teljesen magyar játékosokból álló kerettel dolgozni, de ennek nincs jelentősége. Annyi a különbség, hogy nem magyarul, hanem angolul beszélünk egymással az öltözőben vagy a taktikai értekezleteken. Semmi más különbséget nem jelent nekem

– árulta el Borbély Balázs.

Nem feltett kezekkel mennek a Szuszába

Pénteken újabb feladat vár a hazai ligában a Győrre, amely az Újpest vendége lesz 20.00-tól (tv: M4 Sport).

– Az Újpest egy új időszak kezdetén áll, egy nagyon erős, tapasztalt, jó minőségű játékosokból álló keretet sikerült összeraknia a klubvezetőknek a nyár folyamán. Jó csapat van kialakulóban nagy tervekkel, de nem feltett kezekkel megyünk a Szusza Ferenc Stadionba – közölte Borbély Balázs. – A vasárnapi bajnoki után nálunk is remek a hangulat. Jó meccset szeretnénk játszani, bízom benne, hogy nem üres kézzel távozunk Budapestről.

A bajnokság állása ITT látható!