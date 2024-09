A Fradi a végén „robbantott”, válogatottakkal erősített az Újpest

Bezárt a bazár. Két hónap után kedd este lejárt a határidő, mostantól már csak szabadon igazolható játékosokat szerződtethetnek az NB I-es klubok. A bajnokság rajtja előtt még azt írtuk , hogy a nyíregyháziak, valamint az újpestiek és zalaegerszegiek voltak a legaktívabbak a játékospiacon. Azóta az Újpest két válogatott játékos, Fiola Attila és Horváth Krisztofer játékjogát is megszerezte.

Amint az lenni szokott, az utolsó nyitott napon, szeptember 3-án is pezsgett a piac. A 24-szeres korábbi válogatott Varga Roland csatlakozott a Konferencialiga-selejtező rájátszásköréig jutott, ott azonban a cseh Mladá Boleslav ellenében alulmaradt Pakshoz. A nap híre emellett az volt, hogy a Ferencváros leigazolta a szerb bajnokság előző kiírásában társgólkirályi címet nyert Matheus Saldanhát. A brazil támadó rögtön a magyar élvonal történetének legértékesebb játékosa lett. Szintén kedden a 2019-es Puskás-díjas Zsóri Dániel közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK Budapest együttesével, Szabó Bálint pedig Paksról visszatért nevelőklubjába, a Fehérvár FC-be. Az ETO FC Győr a belga élvonalbeli Charleroitól vette kölcsön az egyszeres algériai válogatott Ahmed Nadzir Benbualit.

Aktív klubok a tabella utolsó harmadában

A tabella végén hat játéknap után az újonc ETO FC Győr áll, amely a 6. fordulóban szerezte meg első pontját a ligában. A győriek kezdőjében a Diósgyőr elleni 0-0 alkalmával két honfitársunk, Tóth Rajmund, valamint a szlovákiai magyar Szépe János kapott lehetőséget, ez a tendencia látszik a nyári átigazolásokon is: 11 légiós érkezett kölcsönbe vagy végleg.

Aktuálisan az utolsó előtti pozíciót foglalja el az NB II bajnoka, a Nyíregyháza, amely ezen a nyáron megszerezte a korábbi gólkirályt, Eppel Mártont, mellette pedig hazai futballistákat és több idegenlégióst is szerződtetett. Az utolsó napon éppen Nyíregyházáról „költözött” Kecskemétre Rjaskó Mihály, aki az NB II-es és NB I-es ezüstcsapatnak is tagja volt már.

A 10. helyezett Zalaegerszeg 11 igazolást jelentett be, közülük Bakti Balázs kölcsönben került Egerszegre, a volt újpesti Yohan Croizet pedig kölcsönadás után lett végleg a ZTE játékosa. Kedd este vált hivatalossá, hogy a zalai klub kölcsönvette a horvát Kristian Fucakot az eszéki NK Osijektől. A Kecskemét a már említett Rjaskón túl hetet igazolt, de kölcsönben „visszaszerezte” Katona Bálintot is. A 21 éves Katona 2021 nyarától két évig egyszer már szolgálta a Kecskemétet, régi-új csapatával bajnoki ezüstérmes volt az NB II-ben és az élvonalban egyaránt. Tavaly nyáron átmenetileg visszatért a Ferencvároshoz, ahol első nemzetközi csoportkörös kupameccsén gólpasszt adott a Konferencialigában, a bajnokságban pedig az Újpest elleni derbin is kiosztott két asszisztot.

Magyarokkal erősödött az Újpest

A középmezőnyt jelenleg a Debrecen, a Diósgyőr, a Fehérvár, az MTK Budapest és az Újpest alkotja. A debrecenieknél szeptember 1-jétől új időszámítás kezdődött, a távozott Szrdjan Blagojevics helyett azóta Máté Csaba az új vezetőedző. A DVTK többségében külföldi játékosokat szerződtetett, míg Székesfehérvárra megérkezett a 16-szoros magyar válogatott, korábbi bajnok és gólkirály Holender Filip, aki a csapat Omonia Nicosia elleni kupaselejtezőjén a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. A Fehérvárt veszteség is érte, a nemzeti tizenegy keretébe is meghívott volt kapus, Tóth Balázs a múlt héten igazolt Angliába, a másodosztályban szereplő Blackburn Rovershez. Az MTK-nál nem volt nagy mozgás, újoncként Mezőkövesdről Ilja Beriasvili és Szlovákiából Róbert Polievka érkezett, Molnár Rajmund pedig kölcsönidőszaka után végleges szerződést kapott.

A tulajdonosváltáson átesett Újpest FC külön történet. A lila-fehérek célja nem titkoltan az, hogy a keret fele hazai játékosokból álljon, ennek megfelelően is erősítettek.

Mások mellett a Fehérvártól érkezett a válogatott tapasztalattal rendelkező Bese Barnabás, Fiola Attila és a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre meghívott Gergényi Bence, az Újpestet választotta a Fradival is hírbe hozott, legutóbb kölcsönben Kecskeméten futballozó, egyébként az olasz első osztályú Torinót erősítő, kétszeres válogatott Horváth Krisztofer, illetve szintén Olaszországból, a Fiorentina utánpótlásából tért haza Újpestre a húszéves Dénes Adrián. Az Újpest az elmúlt hetekben kétszer is nyerni tudott, ezzel már negyedik a pontversenyben, erősítéseinek köszönhetően beleszólhat akár a dobogósok küzdelmébe is.

Gólkirály és válogatott játékos a Ferencvárosban

Az első három helyet jelenleg a nemzetközi kupasorozatok selejtezőjében legtovább, a rájátszásig jutó csapatok foglalják el. A Konferencialigában a főtábla kapujáig jutott Paks keddi fogásáról már írtunk, Varga Rolandon kívül Ötvös Bence, Zimonyi Dávid, valamint egy kapus, Kovácsik Ádám csatlakozott Bognár György vezetőedző együtteséhez. Szaúd-Arábiába távozott ugyanakkor Szappanos Péter, aki kerettagként ott volt a nyári Európa-bajnokságon is. A Kl-kvalifikáció negyedik körében a jóval erősebb Fiorentina ellen kétszer is döntetlenre végző, ám büntetőpárbajban alulmaradt Puskás Akadémia mindössze a Honvédtól kölcsönbe megszerzett Kerezsi Zalánt és a holland FC Groningentől igazolt Laros Duarét jelentette be.

Az Európa-liga főtáblájára jutott Ferencváros nyári szerzeményei közül a legnagyobb dobás kétségkívül Saldanha lehet. A brazil támadó a Partizan Beogradtól érkezett. A szerbekkel kötött szerződése 2027 nyarán járt volna csak le, így mélyen a zsebébe kellett nyúlnia a Ferencvárosnak, hogy megszerezze. A Nemzeti Sport és a szerb Sportal úgy értesült, a csatár hárommillió eurójába került a zöld-fehéreknek, vagyis ez az NB I történetének legdrágább átigazolása lett. Saldanha előtt az előző hét végén egy válogatott kerettag védő érkezett még a Fradiba Szalai Gábor személyében, aki a svájci Lausanne gárdáját hagyta maga mögött a magyar bajnokcsapat kedvéért.