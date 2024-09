Viccet csináltak a Ferencvárosból, a Liverpool legendája trükkös keresztkérdést tett fel + videó

Egy héttel a Bajnokok Ligája után az Európa-liga is elkezdődik: szerdán a Ferencváros is megvívja első mérkőzését az átalakított főtáblán, a magyar bajnokcsapat a belga Anderlecht vendége lesz. Az Európa-ligára készülnek a különböző jogtulajdonos televíziós társaságok is, a CBS-nél például a két angol szakértő, Jamie Carragher és Micah Richards mérte össze tudását. Csak a Liverpool legendája tudta közülük, hogy a Ferencváros magyar csapat.

A Ferencváros a következő hónapokban a pályán tehet azért, hogy a nemzetközi szakértők is jobban ismerjék a csapatot (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

A teljes kvízt tekintve egyébként sem Carragher, sem Richards nem teljesített fényesen, pedig még választási lehetőségeket is kaptak. A Ferencváros esetében Carragher helyesen Magyarországot választotta, méghozzá magabiztosan, Micah Richards viszont úgy gondolta, hogy Törökországban kellene keresni a Fradit.

A két angol exfutballista próbálta poénosan kezelni a kínos tévedéseket.

Keresztkérdés Puskás Ferenc és a Ferencváros kapcsolatáról

A stúdióban szintén helyet foglaló Thierry Henry megúszta a vallatást, papírról felolvasott információkkal tett hozzá a műsorhoz, a Ferencváros esetében ebből az derült ki, hogy a legnépszerűbb magyar klub, s 1975-ben döntőt játszott a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK).

Carragher megpróbálta Henryt is nehéz helyzetbe hozni, rákérdezett, hogy Puskás Ferenc játszott-e a Ferencvárosban, de korábbi francia támadó elegánsan kitért a válasz elől.