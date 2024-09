Kubatov Gábor: Irány a negyeddöntő az Európa-ligában!

Időről időre szokás a Ferencvárosnál, hogy a 35-szörös magyar bajnok, 24-szeres Magyar Kupa-győztes, zsinórban hatodszor európai főtáblás férfi labdarúgócsapat szurkolói ankétot tart, ahol a zöld-fehér klub elnöke, Kubatov Gábor és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál találkozik a drukkerekkel, és válaszol a felmerülő kérdésekre. Így volt ez most is a Groupama Arénában, és az eseményen ezúttal az A-típusú szurkolói kártyával rendelkezők vehettek részt.

A másfél órásra tervezett ankét a 79 éves korában elhunyt Juhász Istvánra való egyperces megemlékezésével kezdődött. Innentől kezdve csak úgy záporoztaka kérdések a két klubvezetőre, akik minden témában állták a sarat. Orosz Pál elmondta, a csapat minden szezonnak úgy megy neki, hogy a Bajnokok Ligájában akar szerepelni, de az alapcél mindig az, hogy a zöld-fehérek felkerüljenek valamelyik sorozat főtáblájára.

Orosz Pál büszke a Fradira, hogy zsinórban hatodszor is főtáblás egy nemzetközi kupasorozatban Fotó: Mirkó István

– Úgy gondolom, hogy az eddigi céljainkat elértük, ráadásul idén már zsinórban hatodik alkalommal leszünk ott az őszi kupaküzdelmekben, és negyedszer sikerült odaérnünk a megújított Európa-liga főtáblájára. A következő célunk az, hogy ott legyünk azon csapatok között, amelyek továbbjutnak az új főtáblás rendszerben, emellett hosszú távon természetesen szeretnénk ismét megvédeni a bajnoki címünket, elhódítani a Magyar Kupát, valamint még jobbak akarunk lenni – közölte az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor több felvetésre adott válaszában elárulta, hogyan néz ki pontosan a téli átigazolási időszak. Ekkor nincsenek lejáró szerződések, ott egyezkedni kell a játékosokkal, de a Fradi mindig készen állt erre. Nem titkolta, hogy amikor Sztankovics elment, az kellemetlen helyzetet teremtett, hiszen egyből egy új edzőt, egy a csapathoz illő jó edzőt kellett találni. Voltak nevek a fejekben, akiket évek óta figyeltek, és úgy érzi, Pascal Jansennel a legjobb döntést hozták meg.

A zöld-fehér klub elnöke, Kubatov Gábor és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál találkozott a drukkerekkel, és válaszolt a felmerülő kérdésekre Fotó: Fradi.hu/Adam Molnar

– Amikor kiválasztottuk Pascalt, akkor fontos volt, hogy egy támadó szellemű vezetőedzőt hozzunk a csapat élére. Azt viszont látni kell, hogy nem lehet ugyanazt a szellemű kezdőcsapatot pályára küldeni a bajnokságban és a nemzetközi porondon. Nem szabad fej nélkül nekimenni egyetlen csapatnak sem, hiszen annak nagyon csúnya lehet a vége. Az a célunk nekünk is, a szakmai stábnak is, hogy egy nagyon domináns, támadó futballt játsszon a csapat, ennek megvalósítására meg is van a megfelelő keretünk. Arra kérem a szurkolókat, adjanak időt, hogy kialakulhasson ez a játék. Akkor is lesznek jobb és rosszabb meccsek is, de mindent megteszünk, hogy elérjük a céljainkat – tett ígéretet a szurkolóknak Kubatov Gábor.

Az idei célokkal kapcsolatban most sem óvatoskodott a klubelnök, aki elárulta, hogy az ő célja, hogy az Európa Liga főtábláján az FTC benne legyen a legjobb nyolcban, és rájátszás nélkül jusson tovább. Ezt arra alapozza, hogy a zöld-fehérek két éve voltak már Monacóban, pontosan tudják, mi történt azon a találkozón – utalt ezzel az UEL-csoportkörben elért bravúros 1-0-s győzelemre. Az FTC sportigazgatóját, Hajnal Tamást egy nagyon becsületes embernek tartja, aki rengeteget dolgozik a Ferencváros sikereiért. Kiemelte, hogy a sportigazgatónak hatalmas szerepe volt a sorozatban hatszor megnyert bajnoki aranyéremben, valamint az egymás utáni hatodik nemzetközi kupaporondos szereplésben.