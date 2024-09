Fontos bejelentést tett a Fradi a Tottenham elleni meccs belépőiről

A Ferencváros tájékoztatása szerint a szurkolók három kategóriában (1. kategória: C3-C4-C5-C6 szektorok, 2. kategória: C2-D1-D2 szektorok, 3. kategória: B1-B2-B3-B4-D3-D4 szektorok) vehetik meg a Tottenham Hotspur elleni mérkőzésre szóló belépőjüket. A magyar bajnoki szezonbérlettel rendelkező drukkerek az 1. kategóriás jegyeket 14 ezer forintért, a 2. kategóriás belépőket 10 ezer forintért, míg a 3. kategóriás meccsjegyeket 6 ezer forintért vásárolhatják meg.

Az FTC jegyárai a Tottenham elleni mérkőzésre Fotó: Fradi.hu

Azok a drukkerek, akik nem rendelkeznek a 2024/25-ös bajnoki szezonra szóló bérlettel, az 1-es kategóriába (C3-C4-C5-C6 szektorok) 16 ezer, a 2-es kategóriába (C2-D1-D2 szektorok) 12 ezer, a 3-as kategóriába (B1-B2-B3-B4-D3-D4 szektorok) pedig 7 ezer forintért válthatják ki belépőjüket.

„Felhívjuk drukkereink figyelmét, hogy a jegyvásárlás legelső, elengedhetetlen feltétele továbbra is a szurkolói kártya megléte! Emellett fontos információ, hogy a megvásárolt jegyek átírására csak a mérkőzés dátumát megelőző pénztári munkanapig, a pénztár nyitvatartásának a végéig van lehetőség. Az eredeti jegy tulajdonosa vagy a vásárlója kezdeményezheti a jegy átírását e-mailben ([email protected]). Az átírás díjtalan. Az átírásról egyéb információk még a meccsjegy.fradi.hu oldalon találhatóak. Továbbá nincs sem diák, sem nyugdíjas kedvezmény az UEL-főtáblás mérkőzésekre, valamint a 6 éven aluli gyermekeknek is kötelező a jegyvásárlás, rájuk is a táblázatban szereplő árak érvényesek” – tájékoztarott a Ferencváros.

A Tottenham és az FTC főpróbája is remekül sikerült

A Tottenham Hotspur a Premier League-ben a 6. forduló után csak a 8. helyen áll 10 ponttal, de vasármap 3-0-ra győzött a Manchester United otthonában. Az NB I-ben éllovas Ferencváros ugyancsak vasárnap 3-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen.

A Ferencváros négy Európa-liga-főtáblás mérkőzésére érvényes bérletek továbbra is megvásárolhatóak.