Guardiola nagyotmondása: Pisztollyal sem lehetne megállítani Haalandot

Három forduló után százszázalékos a Manchester City a Premier League-ben, ami nagyrészt Erling Haaland góljainak köszönhető. Szombaton a West Ham ellen úgy nyert 3-1-re a címvédő, hogy mindhárom találat a norvég nevéhez fűződött, Haaland így egymás után szerzett mesterhármasokat, hiszen az előző fordulóban az Ipswich ellen is triplázott. Előtte a Chelsea ellen is eredményes volt egyszer, így három bajnoki után máris hét gólt számlál. Csoda-e ha az edzője, Pep Guardiola is ámul a formája láttán?

Erling Haaland szárnyalt a West Ham ellen is (Fotó: EPA/David Cliff)

– Erling megállíthatatlan – jelentette ki Guardiola, akit a Daily Mail idézett. – Nincs olyan középhátvéd, még pisztollyal sem, aki meg tudná állítani. Tudjuk, milyen veszélyes, mindenki tudja. Sokkal jobban játszik, mint az előző szezonban. Az ördög a részletekben rejlik, az edzések után kint marad húsz vagy harminc percet gyakorolni. Az előző idényben nem egyszer megesett, hogy nem érezte jól magát, fáradt volt. A mesterhármas nagyszerű, de nemcsak befejezett, a meccsbe is bevonta magát. Nem veszített labdát és hihetetlenül játszott labda nélkül is, támadásban, védekezésben egyaránt. Volt extra passza is, nagyon elégedett vagyok vele.

Haaland a gólokkal sosem állt hadilábon, mindkét eddigi angliai idényében gólkirály volt, ám az előző idényben Roy Keane élesen kritizálta a játékát, a gólszerzést leszámítva átlagon aluli futballistának nevezte, negyedosztályú játékoshoz hasonlította. Guardiola talán erre is reagált, amikor most kiemelte, hogy Haaland a góljain kívül is milyen hasznos munkát végzett a meccsen.