Himnuszbotrány Angliában, azonnal lemondatnák Gareth Southgate utódját

Anglia még nem nevezte ki Gareth Southgate végleges utódját a válogatott élén, pedig még klasszikus álláshirdetés is megjelent a szövetség honlapján a posztra. Augusztusban az a döntés született, hogy a 2020 óta az angol utánpótlás-válogatottaknál dolgozó, legutóbb az U21-es csapatot vezető Lee Carsley veszi át ideiglenesen a szövetségi kapitányi posztot a közelgő Nemzetek Ligája-meccsek miatt. Meg persze az Angliát az Eb-döntőben legyőző spanyoloknak is bejött, hogy az utánpótlás-válogatottaktól léptette elő Luis de la Fuentét két éve.

Gareth Southgate a vesztes Eb-döntő után távozott az angol válogatott éléről. Fotó: AFP/JAVIER SORIANO

Nem biztos, hogy Lee Carsley a spanyol kollégájához hasonló sikertörténet főszereplője lesz Angliában, ugyanis őt már az első meccse előtt lemondatnák az angol sajtóban. Ehhez elég volt egy szerencsétlen nyilatkozat, amelyben az edző arról beszélt, hogy nem fogja énekelni a himnuszt az írek elleni debütáló meccsén Dublinban.

Lee Carsley: Sosem énekeltem a himnuszokat

Carsley érdekes helyzetben van, hiszen bár Angliában született, játékosként az ír válogatottban lépett pályára 40 alkalommal. Emiatt is volt érdekes, hogy az angol himnuszt énekelni fogja-e Dublinban, ő pedig így indokolta, hogy miért nem:

– A himnusz éneklése olyasmi, amivel már játékosként is küzdöttem Írországban. A bemelegítés és a meccs kezdete között van egy űr, amit a himnuszok is nyújtanak. Szóval ez olyasmi, amit sosem csináltam. Olyankor már mindig a meccsre koncentráltam, az első akciómra. Próbáltam figyelni arra, hogy akkor már ne kalandozzanak el a gondolataim. Ezt a fókuszáltságot edzőként is tovább vittem. Az U21-es válogatottnál is szólt a himnusz a meccsek előtt, de akkor én már a zónában voltam. Azon agyaltam, hogy az ellenfél hogyan áll fel, és hogyan kezdjük a meccset. Persze maximálisan tisztelem mindkét ország himnuszát, és megértem, milyen sokat jelent mindkét nemzetnek.

Nos, a magyarázat nem nyerte el mindenki tetszését, a Daily Mail véleménycikkben kelt ki Carlsley ellen, árulásnak nevezik azt, hogy nem hajlandó énekelni az angol himnuszt, ami miatt szerintük alkalmatlan a szövetségi kapitányi posztra, így a szövetségnek még ma ki kellene rúgnia őt.

Anglia ma 18 órakor lép pályára a Nemzetek Ligája B osztályában Írország otthonában.