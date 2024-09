Lionel Messi magyar futballistát ajándékozott meg életre szóló emlékkel

Gazdag Dániel a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre egy kisebb sérülés miatt nem tudott hazautazni Marco Rossi hívására a magyar válogatotthoz, de amerikai klubjában továbbra is nagyszerű formában játszik. A Philadelphia Union legutóbbi bajnokiján két gólt szerzett a D.C. United ellen , előtte pedig a New York City kapuját is bevette, így már 17 gólja van az idényben, amivel harcban van a gólkirályi címért. Jelenleg csak a korábbi Liverpool-csatár, Christian Benteke előzi meg két találattal, Gazdag egyébként ugyanannyi gólt számlál, mint Luis Suárez és hárommal többet, mint Lionel Messi.

Gazdag Dániel harcban van a gólkirályi címért az MLS-ben. Fotó: Icon Sportswire

– Kimondott célom nincsen a gólszámot illetően, persze jó lenne újra húsz fölé jutni, mint 2022-ben. Még négy meccs van hátra az alapszakaszból, meglátjuk, mennyi lesz a vége – fogalmazott lapunknak Gazdag Dániel, akit az egyéni számai helyett most jobban foglalkoztat az, hogy a csapatával bejusson a rájátszásba. Ehhez minimum meg kell tartani a jelenlegi kilencedik helyet a Keleti főcsoportban.

– Őszintén ki kell mondani, hogy csapatszinten rosszabbul teljesítettünk, mint amit előzetesen vártunk magunktól – ismerte el. – Az utóbbi mérkőzésekre már kezdtünk összeállni, de ha nem jönne össze a rájátszás, azt mindannyian kudarcként élnénk meg a klubnál. Ugyanakkor ha bejutunk a playoffba, ott feledtethetjük a korábbi gyengélkedést, szóval most még nehéz lenne értékelni az évet. A legutóbbi két meccsen közvetlen riválisok ellen nyertünk négy-négy góllal, és az ezeken mutatott játékunk alapján ott lenne a helyünk a folytatásban.

Lionel Messi mezéről: Ezt az érzést már sose felejtem el

Az is elképzelhető, hogy ha a Philadelphia bejut a rájátszásba, az első körben rögtön a Lionel Messi nevével fémjelzett Inter Miamival kerülne szembe. Két hete pont ellenük játszottak, akkor 3-1-re kikaptak, Messi két góllal és egy gólpasszal nehezítette meg a dolgukat.

– Jó meccs volt, nem játszottunk alárendelt szerepet, ők berúgták a helyzeteiket, mi meg kihagytuk őket, ezen múlt a végeredmény, de talán a playoffban visszavághatunk – jegyezte meg Gazdag. – Az Inter Miami kiemelkedik a mezőnyből, ezt a pontjai is alátámasztják. Messi mellett volt Barcelona-sztárok futballoznak ott, mint Sergio Busquets, Luis Suárez és Jordi Alba, de rajtuk kívül is jó játékosaik vannak.

Messi 37 évesen is élvezi a futballt, a hozzá hasonlóan tízesben játszó Gazdag pedig két hete megszerezte az aláírt mezét az egymás elleni mérkőzés után.

– Amikor tavaly először játszottunk egymás ellen, megöleltük egymást, de a mezét akkor már másnak ígérte oda, most viszont sikerült kapnom tőle egyet – mesélte érdeklődésünkre a magyar válogatott támadó. – Ha nem is azt, amit a meccsen viselt, de az egyik cseremezét igen. A meccs után az öltözőfolyosón váltottunk néhány szót, akkor kértem el a mezét, ő meg később kiküldött egyet aláírva nekem az egyik csapattaggal. Gyerekkorom óta Barcelona-drukker vagyok, nagy becsben fogom tartani. A játék hevében hajlamos elfelejteni az ember, hogy Messi az ellenfél, de előtte és utána azért belegondolok, hogy a valaha volt egyik legnagyobb futballistával egy pályán lehettem. Ez a mez örökre emlékeztet majd erre az érzésre.

Gazdag Dániel a nyilvános fizetésekről: Motiváló is lehet

Hogy Messi külön kategória az Egyesült Államokban, az a fizetéseken is látszik. Az MLS-ben hivatalosan nyilvánosságra hozzák, ki mennyit keres, és az argentin a liga legjobban fizetett játékosa évi 20,4 millió dollárral. Gazdag Philadelphiában 1,7 milliót keres, és a negyedik amerikai évében már nem érzi ezt tabutémának.

Nem csak Messi, Gazdag is a tízes mezt viseli az Egyesült Államokban. Forrás: X/Philadelphia Union

– Eleinte furcsa volt, hogy nyilvánosak a fizetések, hiszen ez Európában nem megszokott, de ma már hozzászoktam – reagált Gazdag. – Amikor legutóbb hosszabbítottam, akkor sem hallottam itt soha egy rossz szót arról, hogy miért kapok ennyit, vagy más miért nem. Biztos van ennek negatív része is, de szerintem valahol motiváló is lehet, hogy ismertek a bérek, például egy utánpótlás-játékos előtt reális cél lehet, hogy ennyit vagy annyit kaphat, ha beverekszi magát a profikeretbe.

A 28 éves Gazdag Dániel jelenlegi szerződése jövő év végéig szól a Unionnal, és már el tudja képzelni, hogy hosszabb távon is Amerikában marad a családjával. Idén megkapták a zöldkártyát is. – Jól érezzük magunkat, szeretnek és megbecsülnek minket – húzta alá.

A válogatott meccseiről: Rossz volt Amerikából nézni

A magyar válogatottba, ha hívják és teheti, továbbra is örömmel jön haza, habár a nyári Európa-bajnokságon csak néhány percet töltött a pályán.

– Szerettem volna többet játszani, de büszke voltam arra, hogy egyáltalán ott lehettem az Eb-n, és az edzéseken mindent beleadtam, ezzel is próbáltam segíteni a csapatot. Legutóbb egy sérülés miatt döntöttünk úgy, hogy nem utazom haza, és a távolból rossz volt nézni a két NL-meccset, egyrészt az eredmények miatt, főleg a németek elleni vereségre gondolok, másrészt azért, mert szívesen találkoztam volna újra a társakkal. Azért is dolgozom, hogy októberben legyen lehetőségem ezt bepótolni.