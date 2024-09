Messi megleckéztette a magyar játékost és csapatát éjjel

Lionel Messi legutóbb a Copa América július 14-i döntőjén lépett pályára, amikor a Kolumbia ellen hosszabbításban megnyert meccs 66. percében bokasérülés miatt le kellett cserélni. Pontosan két hónap kihagyás után tért vissza tehát a pályára , méghozzá a kezdőben kapott helyet az Inter Miamiban a Philadelphia elleni meccsen. A hazaiaknál Messi, a vendégeknél a magyar válogatott legutóbbi Nemzetek Ligája-meccseit sérülés miatt kihagyó Gazdag Dániel viselte a tízes mezt.

A magyar támadó csapata kezdett jobban, Mikael Uhre már az első perc végén megszerezte a vezetést a Unionnak. Messi azonban még az első félidőben egymaga megfordította az állást, a 26. percben remek egyéni villanással egyenlített, négy perccel később pedig Jordi Alda passzát váltotta gólra. Messi szünet után sem állt le, a 98. percben gólpasszt adott Luis Suáreznek, ezzel alakult ki a 3-1-es végeredmény.

Messi és Gazdag egyaránt végigjátszotta a meccset, az argentin sztár pedig elárulta, hogy megviselte a hőség.

– Kicsit elfáradtam, nagyon magas a páratartalom és nagy a hőség. De már nagyon akartam játszani, túl sokat hagytam ki – nyilatkozta Messi. – Fokozatosan vettem fel a ritmust, de jól éreztem magam, ezért is vállaltam, hogy kezdek.

Messi és Gazdag korábban egyszer már játszottak egymás ellen, 2023-ban a Ligakupa elődöntőjében 4-1-re nyert az Inter, az argentin sztár akkor is szerzett egy gólt. Akkor a lefújás után kezet fogtak, aztán meg is ölelték egymást, ez a jelenet látható a borítóképen is.