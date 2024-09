Messi a zokogása után két hónapot várt, de ma éjjel lezárja ezt az időszakot

Ferencváros

Arculatváltás után jöhet az újabb lépés a Fradi BL-sikere felé

Elek Gábor több klasszis légióssal két éve már döntőbe jutott a Bajnokok Ligája Final Fourjában, ám most ennél is többre vágyik a Fradi, a csúcsra, így lassan a női kéziseknél is kisebbségbe szorultak a hazai játékosok, de az eredmény egyelőre igazolja az arculatváltást.