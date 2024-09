Rossi: Nem lágyult meg az agyam hatvan éves koromra

– Elrontottuk a Svájc elleni második félidőt. Majd, igen, a Németország elleni meccset a Nemzetek Ligájában. Viszont az Eb-n még Németország ellen is megálltuk a helyünket. A németek elleni szombati mérkőzésen nem tudtam pontosan megértetni a játékosokkal, hogy mit akarok. Az volt a terv, hogy csak húsz percig támadunk le, aztán visszaállunk ahhoz a fegyelmezett játékhoz, amit ma is láthattunk. Sok minden múlik persze az ellenfélen. Mi Boszniával vagyunk egy szinten, Németország és Hollandia más polcon van hozzánk képest – Marco Rossi így kezdte a Bosznia-Hercegovina elleni, 0-0-ra végződött mérkőzés értékelését, majd ismét egy olyan mondatra ragadtatta, amire azok után, hogy a szurkolók a találkozó előtt és alatt is éltették és a végeredmény dacára utána sem hangzott fel egyetlen füttyszó sem, teljesen fölösleges volt:

Ha valaki azt akarja látni, hogy Marco Rossinak hatvan éves korára meglágyult az agya, lelke rajta.

Nem, ezt senki sem akarja látni, sőt mindenki meg van győződve ennek az ellenkezőjéről.

Rossinak természetesen jól esett, hogy a szurkolók éltették, a nevét skandálták, mint mondta, a Puskás Arénában ez nem először esik meg vele.

Rossi szerint csak a szurkolók nyolcvan százaléka szereti őt. Vajon ezt az adatot honnan veszi?

Csak a gól hiányzott

Rossi ezután arról beszélt, hogy gratulált a játékosoknak a hozzáállásért, de persze hozzájuk hasonlóan ő sem elégedett az eredménnyel.

Csak a gól hiányzott a játékunkból

– jegyezte meg az általános vélekedéssel egybecsengve.

Az olasz szakember kiemelte, hogy a vendégek jól tették a dolgukat, legfőbb fegyverüket használva két klasszis csatárukat, Dzekót és Demirovicsot akarták megjátszani.

Mondott olyan bölcsességet is, amit érdemes bárkinek megfogadni:

Hálás vagyok a szurkolóknak. Azt mondom a játékosoknak is, mindig a szakember előtt jár az ember. Akkor tettél valamit, ha azt érzed, hogy szeretnek.

Rossi a Gulácsi–Dibusz cserét előre eltervezte

Rossi a jövőre nézve is azt kéri a játékosoktól, úgy játsszanak, hogy emelt fővel hagyhassák el a pályát. Legközelebb, Hollandia ellen akár a vereség is előfordulhat, de mint fogalmazott, ha akkor is rendben lesz a hozzáállás, nem kritizálja őket.

Rossi elárulta, a Gulácsi–Dibusz cserét előre eltervezték, s mindkét kapus lehetőséget kap majd a Nemzetek Ligája folytatásában is. Elégedett volt azokkal, akik a németek elleni meccshez képest kerültek be a kezdőbe, külön kiemelte Nagy Zsoltot.