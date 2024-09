Rácz Félix: „Helif nő, és a profiknál is a nők között bokszolhatna”

Nagy útra készül Rácz Félix, aki 27 évnyi bokszpromoteri tevékenységet követően, más területen is ki szerette volna magát próbálni. Nem tud elszakadni szeretett sportágától és a boxstream platform működtetése mellett az amerikai bejegyzésű IBO világszervezet supervisora, és ebben a minőségében épp jövő szombaton ott lesz a 95 ezer néző előtt, a Wembley-ben megrendezésre kerülő Anthony Joshua–Daniel Dubois nehézsúlyú IBF vb-címmérkőzés köré szervezett gálán.

Rácz Félix hosszú idő után először nem ért egyet Kovács Kokó Istvánnal Fotó: Facebook/Rácz Félix

– Egy biztos, nem lesz unalmas a két brit óriás csatája, akik egyébként az Alekszandr Uszik által leadott IBF vb-övért lépnek szorítóba. Érdekesség, hogy az ukrán mindkettőjüket legyőzte. Joshua 28 meccséből 25 alkalommal, míg Dubois 21-ből hússzor nyert kiütéssel, azaz ütőerőben nem lesz hiány. Utóbbi bunyós egyébként mindössze egyszer bokszolta végig a teljes menetszámot, mégpedig 2018. október 6-án, Kevin Johnson ellen, azóta vagy ő végzett idő előtt ellenfeleivel, vagy vele végeztek idő előtt – mondta el lapunknak Rácz Félix.

Rácz nem nézőként lesz jelen, hiszen ő lesz a supervisora a gála co-main eventjének (főmeccs felvezető öszecsapásának), az egyesített IBO és IBF világbajnoki címmeccsének nagypehelysúlyban, a címvédő világbajnok, Anthony Cacace (22-1, 8 KO) és a korábbi IBF-nél vb-címig jutó Josh Warringtonnak (31-3-1, 8 KO). Utóbbinak újabban rossz ómen vb-címért bokszolnia, ugyanis a legutóbbi két címmeccsét az IBF-nél és a WBA-nál egyaránt elveszítette.

Aki legyőzte Helifet, azt nem érdekelte az algériai kromoszómája

Noha eddig Rácz Félix nem szólalt meg az amatőr ökölvívást alaposan megrázó Imane Helif-ügyben, most lapunkkal kivételt tett. Mint elmondta, a nyári olimpián aranyérmet nyert algériai bokszolóval kapcsolatban nem árt tudni, hogy azért jó páran legyőzték már pályafutása során, és minő érdekesség, azok, akik győztesen hagyták el a szorítót ellene, egyáltalán nem jöttek elő azzal, hogy milyen kromoszómái vannak vagy éppen nincsenek Helifnek.

– Hosszú idő után először nem értünk egyet valamiben az ökölvívással kapcsolatban Kovács Kokó Istvánnal. Imane Helif nőként született és nem esett át semmilyen nemváltó műtéten. Valóban vannak olyan mutatók, amik XY kromoszómát mutatnak nagyobb számban, viszont ettől ő még nő! Talán annyi előnnyel, hogy ez alkalmasabbá teszi erre a sportra. Egy erősen fiús lány, de szerintem ilyennel már sokan, sokszor találkoztunk. Nem rendelkezik nagyobb tüdővel, nagyobb ütőerővel, de még a lába mérete is arányos a magasságával. Most persze felhozták, hogy előzőleg már kiderült a kromoszómáira vonatkozó eredménye. Igen, és? Több szakorvos is alátámasztotta, hogy ez egy betegség, Helif pedig sem biológiailag, sem másként nem férfi – jelentette ki Rácz Félix. Hozzátette, ha első párizsi ellenfele, az olasz Carini nem csinálja meg a kis műsorát – nem győzött azóta minden fórumon elnézést kérnie Heliftől –, akkor szinte szóba sem került volna Helif ügye.

Rácz Félix szerint Helif nem csaló, hanem egy betegség áldozata Fotó: Árvai Károly

Az IBO supervisora egyértelműen kijelentette, ha Helif profinak állna – ami nem lenne meglepetés, hiszen olimpiai bajnok lett –, akkor a nők között bokszolhatna. A világszervezetek nem nagyon foglalnak állást ilyen ügyekben, majd ott és akkor, ha szükséges lesz. Ha az országos szövetségtől, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól megkapta a versenyengedélyt, ráadásul a nők között lett olimpiai bajnok, természetes, hogy közöttük versenyezhetne profiként is a későbbiekben, egy esetleges világbajnoki címhez vezető úton. Mint Rácz Félix elmondta, nem véletlen, hogy a profi ökölvívás egyik legismertebb promotere, Eddie Hearn szívesen látná a bunyósai között.

– Feltenném azt a kérdést, hogy akkor eddig miért nem függesztették fel vagy fosztották meg végleg Helifet a versenyengedélyétől? Például mondjuk az IBA, aki ezt évekkel ezelőtt már kiderítette? Miért várnak el egy olyan lépést az IOC-tól, amit ők anno nem mertek meglépni, illetve jogilag nem tehetnek/tehettek meg!? Sajnálom Helifet, mert kicsit utánaolvasva, kiderült, hogy gyerekkorában azért bántották, és az elején nem hagyták bokszolni, mert lány volt, most pedig azért támadják, mert állítólag fiú. Egy olyan személyről beszélünk, aki sajnos a magyar lakosság nagy részének a szemében közellenségé vált. A nők között férfi, a férfiak között pedig nő… Nem hiszem, hogy védelemre vagy az én védelmemre szorul, de felmerül bennem az a kérdés, hogy ha magyarként születik, akkor is ennyire támadták volna? Vagy akkor kiálltak volna mellette és megmagyarázták volna? Szerintem igazából csak azért támadták, mert egy kiváló magyar ökölvívó hölgy, Hámori Luca ellen bokszolt egy olimpiai éremért zajló mérkőzésen. Időközben Imane Helif olimpiai bajnok lett és én, ha esetleg később profi lesz, szurkolni fogok majd neki, és nagy eséllyel meg fogom nézni a meccseit, mint ahogy magyarként, kiváló öklözőnknek, Hámori Lucának szurkoltam ellene! Még egy dolog, ne feledkezzünk meg arról, nem ő volt az egyetlen ilyen problémával létező, az olimpián indult női bokszoló. Emlékszik esetleg valaki a dél-afrikai futónőre, Caster Semenyára? Ő volt az első olyan sportoló, aki a nők között indult, de Helifhez hasonló betegségben szenved. Ő is áldozat, akárcsak az algériai bokszoló – fogalmazott Rácz Félix.

Eddie Hearn szívesen dolgozna együtt Imane Heliffel mint női bokszolóval Fotó: Golden Boy/Cris Esqueda

És akkor térjünk vissza egy kicsit arra, vajon miért is látná szívesen Eddie Hearn az algériai bunyóst a csapatában, a Matchroom Boxingban, miért ajánlana neki szerződést, hogy nála bokszoljon a profik között. Hearn a Boxing Newsnak nyilatkozva elmondta, egyértelműen szerződést – nem is akármilyet – ajánlana Helifnek, ám van egy feltétele: látni akarja a nemiségét vizsgáló tesztek eredményeit. Ha abból egyértelműen kiderül, hogy nő, máris jöhetne a közös munka. Ráadásul a promoter más szempontokat is figyelembe vesz.

– Egyrészt Helif jó bokszoló, most nyerte meg Párizsban az olimpiát, és ennek, valamint a körülötte kialakult helyzetnek köszönhetően 30 ezres követőtáborának a száma hirtelen kétmillióssá nőtt az Instagramon. Ez pedig hatalmas üzleti lehetőség, amit ki lehet és ki is kell használni. Csináljuk meg közösen a teszteket, aztán döntsünk az eredmények ismeretében – jelentette ki a Marcának Eddie Hearn.