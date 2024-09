Guardiola megüzente Artetának: készen áll a háborúra

– Igen, az érzelmek olykor magasra csapnak. Gabriel tökéletesen ragadta meg a lényeget a meccs után: ez egy háború, azért vagyunk itt, hogy provokáljuk az ellenfelet, hogy lökdössük őket. Mit tehetsz ebben a helyzetben? Oké, provokálsz engem − készen állok. Háborút akarsz? Hát legyen háború! − Pep Guardiola e szavakkal utalt a múlt heti Manchester City–Arsenal rangadóra (2-2), a Gabriel és Haaland közötti afférra. Mindezt a Newcastle elleni, szombati meccsre hangolva…

Guardiola és Arteta egyre gyakrabban mutogat egymásra. Fotó: Europress/AFP/Federico Guerra Maranesi

S ez csupán a felütés. Guardiolának inkább Mikel Artetával van gondja. Az Arsenal trénere ugyanis a napokban sejtelmesen úgy fogalmazott, pontosan tudja, mi folyik a Manchester Citynél. Valószínűleg arra célzott, amivel folyamatosan gyanúsítják a Cityt: a pénzügyi szabályok megsértése.

Guardiola: Arteta fogalmazzon világosan!

Guardiola nem hagyta szó nélkül a dolgot, felemlegetve, hogy a Manchester Citynek 115 pontban megfogalmazott vádak ellen kell védekeznie a Premier League eljárásában.

− Legközelebb világosabban kell fogalmaznia, hogy pontosan mire gondol. Azt mondta, négy évig volt itt, és pontosan tudjuk, hogy mik mentek. Mindez talán összefüggésben van a 115 pontban megfogalmazott vádakkal. Talán tud erről információkat, vagy talán van valami hasonló… Nem tudom − gyanúsította meg Guardiola Aretát szőrmentén azzal, talán ő szivárogtatott ki információkat a Cityről.

− OK, jó a kapcsolatunk, legközelebb, ha találkozunk, tisztázzuk ezt a kérdést. Remélem, pontosan meg tudja majd mondani, hogy mire is gondolt.

Mi a háttere Guardiola és Arteta elmérgesedő viszonyának?

Nos, a két szakember között a viszony egykor mester és tanítvány jellegű volt. 2016-ban, amikor Guardiola a Bayern Münchentől Manchesterbe érkezett, Artetát vette maga mellé másodedzőként. A közös munka négy éven át, egészen 2019 decemberéig tarott, s ebből nemcsak Guardiola és a City, hanem Arteta is profitált.

Ebben az időszakban szerzett szükséges tapasztalatokat ahhoz, hogy önállóan is vezessen egy csapatot. Arteta Guardiola mellett tanulhatta meg a modern futball legapróbb részleteit: Guardiola precíziós játékrendszerét, a pressinget, a labdás dominanciát, valamint a játékosok motiválásának pszichológiai eszköztárát. Ez az időszak rendkívül gyümölcsöző volt mind Guardiola, mind Arteta számára, hiszen a City sikert sikerre halmozott.

Azért még manapság is vannak szép pillanataik a Manchester City és az Arsenal rivalizálása ellenére. Fotó: Europress/AFP/Darren Staples

Azonban amióta Arteta átvette az Arsenal irányítását 2019 decemberében, a két tréner kapcsolata egyre feszültebbé vált, pláne, amióta az Arsenal a Manchester kihívójává vált a Premier League-ben. Eleinte Guardiola elismeréssel beszélt Arteta munkájáról az Arsenalnál, annál inkább, mert időbe tellett, mire a honfitársa eredményt mutatott fel, korábban sűrűn cikkeztek arról, hogy nagy falat még neki a patinás londoni alakulat irányítása.

Az FA-kupa 2020-as megnyerése volt Arteta első jelentős sikere, ami megerősítette Arteta pozícióját a klubnál és a szurkolók körében is. Arteta egyértelműen a Guardiolánál tanultakra alapozva építette fel az Arsenalt, de persze igyekezik is finomítani egykori mestere módszereit. Egyre gyakrabban figyelhető meg, hogy Arteta a Guardiola által is alkalmazott taktikákat finomítja vagy éppen új megoldásokat keres, hogy legyőzze egykori mentorát. A két csapat közötti összecsapások gyakran nem csupán szorosak, hanem feszültek is.

A két edző is egyre kevésbé képes palástolni az érzéseit egymás iránt. A közelmúltban több olyan eset is előfordult, amikor a meccsek során nézeteltérésbe keveredtek.